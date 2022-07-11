Parque Cultural Casa do Governador ganha programação aos domingos Crédito: Secult

Your browser does not support the audio element. Parque Casa do Governador volta a abrir aos domingos até setembro; veja programação

Com apresentações de teatro, dança e música, o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, promete animar os domingos dos capixabas até setembro. O espaço receberá novas edições do projeto Festival Parque Aberto, iniciado no mês de junho. No próximo fim de semana, dia 17 de julho, acontece a segunda edição do evento, a partir das 9h.

Haverá apresentação de dança flamenca, com solo de Ivna Messina e direção de Alexsandra Bertoli, show “Os sons de onde vim”, com a cantora linharense Bella Nogueira e o concerto de música instrumental “WL Ensemble”, com um repertório popular, apresentado por Wanderson Lopez e Cia.

Nos próximos meses, o local vai contar ainda com concerto da Orquestra Camerata Sesi, diversas performances de danças, shows musicais, peças de teatro, como “Não Tenho Tempo”, e um encontro de poesia falada e performática, conhecido como “Slam Xamego”. Vale lembrar que, em agosto, serão duas edições do Parque Aberto. Confira a programação completa no fim da matéria.

REGRAS PARA VISITAÇÃO

Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, e a preservação do local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Não haverá estacionamento no Parque;

É proibido fumar;



É proibido o consumo de bebidas alcoólicas;



Não será permitido o uso da área da praia;



É necessário obedecer às regras de circulação do parque;



A entrada no parque é somente até as 12 horas;



A permanência no Parque será até as 13 horas (encerramento do evento).



O PARQUE

Os visitantes poderão conferir uma exposição com 21 esculturas, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, de artistas capixabas e de outros estados do Brasil. Além do lado artístico, o Parque ainda possui outros dois eixos temáticos, o ambiental e histórico. No tour, são explorados os 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação.

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL PARQUE ABERTO

JULHO





Quando: 17/07

O que: Solo de Ivna Messina, com direção de Alexsandra Bertoli (Dança Flamenca)

Solo de Ivna Messina, com direção de Alexsandra Bertoli (Dança Flamenca) Horário: das 10h às 10h40

das 10h às 10h40 Na contramão da pureza e ao encontro da mitologia, a bailarina Ivna Messina desenvolve seu mais novo solo de dança, “Sirena”, em que parte de figuras mitológicas greco-romanas híbridas, com características animais e humanas, para uma criação coreográfica que mistura as linguagens do flamenco – arte na qual atua há 22 anos –, a dança contemporânea, o teatro e a música.





O que: "Os sons de onde vim" com Bella Nogueira (Música)

"Os sons de onde vim" com Bella Nogueira (Música) Horário: das 11h às 11h40

das 11h às 11h40 Linharense apaixonada, a cantora e compositora Bella Nogueira apresenta um repertório misto de canções autorais e releituras de artistas que a inspiraram a seguir carreira na música.





O que: Wanderson Lopez Ensemble (Música Instrumental)

Wanderson Lopez Ensemble (Música Instrumental) Horário: das 12h às 12h50

das 12h às 12h50 O grupo traz em suas apresentações elementos que unem Impressionismo, Modern Jazz e Música Brasileira. No repertório, a presença marcante de três maestros compositores: Moacir Santos, Tom Jobim e Letieres Leite. De Moacir, as composições Coisas Nº 2 e Coisa nº 10. De Tom, as composições “Amparo”, “Passarim” e “Garoto”. Do maestro que criou a Orkestra Rumpilezz, Letieres, Honra ao Rei e Tramandaí. Completando o repertório, temos as composições inéditas e autorais de Wanderson, como “Flor Atlântica”, em homenagem ao nosso maestro que cantava a natureza; “O Azul sobre nós” e “Aprender a ser rio”. Wanderson também assina composições autorais e arranjos.

Participam do concerto: Daniel Freire (Sax Baritono e Clarone), Ariana Mendonça (Fagote), Gabriela Deps (flautas), Roger Bezerra (piano e synths), Filipe Dias (baixo), Renato Rocha (bateria), Roger Rocha (Saxes), Cesar Moraes (Clarinete e Clarone), Gabriel Novaes (vibrafone/percussão) e Wanderson Lopez (guitarra/arranjos/produção)



AGOSTO





Quando: 07/08

O que: performance de dança ‘ Daiana Scaramussa’ - Aniversário da Lei Maria da Penha

performance de dança ‘ Daiana Scaramussa’ - Aniversário da Lei Maria da Penha Horário: das 9h30 às 10h





das 9h30 às 10h O que: Orquestra Camerata Sesi - Música Clássica

Orquestra Camerata Sesi - Música Clássica Horário: das 10h às 10h30

das 10h às 10h30 Com mais de treze anos de estrada, a Orquestra Camerata Sesi-ES lota os teatros por onde passa. A equipe de músicos é famosa por inovar no formato de suas apresentações, normalmente aplaudidas de pé, com fusões de gêneros musicais eruditos e populares, como Rap, MPB, Forró e Rock’n’roll, incluindo parcerias com bandas locais e músicos consagrados nacionalmente, entre os quais Paulo Ricardo, Mart’nalia, Leoni, Danilo Caymmi, Leila Maria, Arthur Maia. Constam no currículo também apresentações para trabalhadores da indústria capixaba na Grande Vitória e interior do Estado, em projetos sociais diversos e até mesmo em fábricas.





O que: peça de teatro “Não Tenho Tempo”

peça de teatro “Não Tenho Tempo” Horário: das 10h30 às 1h10

das 10h30 às 1h10 Uma peça desencadeada por duas cenas que discutem as relações tanto na família quanto no trabalho, em que se divergem, mas com o objetivo de desenvolver um pensamento comum de que ter qualidade de vida é um fator primordial para se buscar todas as outras qualidades necessárias para uma vida feliz. As ações discutem assuntos sérios com um humor que o teatro nos possibilita, que é de usar o deboche, o riso aberto para refletir o cotidiano mais sério e de menos violência. Trabalho, família, saúde, estresse e relacionamento são os fatores que nos fazem refletir na busca do equilíbrio para uma vida mais saudável...é o que todos queremos.





Quando: 21/08

O que: Orquestra Camerata Sesi (Música Clássica)

Orquestra Camerata Sesi (Música Clássica) Horário: das 10h às 10h30

das 10h às 10h30 Com mais de treze anos de estrada, a Orquestra Camerata Sesi-ES lota os teatros por onde passa. A equipe de músicos é famosa por inovar no formato de suas apresentações, normalmente aplaudidas de pé, com fusões de gêneros musicais eruditos e populares como Rap, MPB, Forró e Rock’n’roll, incluindo parcerias com bandas locais e músicos consagrados nacionalmente, entre os quais Paulo Ricardo, Mart’nalia, Leoni, Danilo Caymmi, Leila Maria, Arthur Maia. Constam no currículo também apresentações para trabalhadores da indústria capixaba na Grande Vitória e interior do Estado, em projetos sociais diversos e até mesmo em fábricas.





O que: peça de teatro “Não Tenho Tempo”

peça de teatro “Não Tenho Tempo” Horário: das 10h30 às 1h10

das 10h30 às 1h10 Uma peça desencadeada por duas cenas que discutem as relações tanto na família quanto no trabalho, em que se divergem, mas com o objetivo de desenvolver um pensamento comum de que ter qualidade de vida é um fator primordial para se buscar todas as outras qualidades necessárias para uma vida feliz. As ações discutem assuntos sérios com um humor que o teatro nos possibilita, que é de usar o deboche, o riso aberto para refletir o cotidiano mais sério e de menos violência. Trabalho, família, saúde, estresse e relacionamento são os fatores que nos fazem refletir na busca do equilíbrio para uma vida mais saudável...é o que todos queremos.





O que: Slam Xamego

Slam Xamego Horário: das 11h30 às 12h30

das 11h30 às 12h30 O Slam Xamego é um encontro de poesia falada e performática, geralmente em forma de competição, em que um júri popular, escolhido espontaneamente entre o público, dá nota aos slammers (os poetas), levando em consideração principalmente dois critérios: a poesia e o desempenho. As competições são bem flexíveis, com poucas regras que variam de acordo com os organizadores. No geral, os poemas podem ser de qualquer estilo, forma e tema. É necessário, porém, ter no mínimo três textos de própria autoria para recitar, uma vez que eles não podem ser repetidos e a competição tem três fases.