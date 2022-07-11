Parque Casa do Governador volta a abrir aos domingos até setembro; veja programação
Com apresentações de teatro, dança e música, o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, promete animar os domingos dos capixabas até setembro. O espaço receberá novas edições do projeto Festival Parque Aberto, iniciado no mês de junho. No próximo fim de semana, dia 17 de julho, acontece a segunda edição do evento, a partir das 9h.
Haverá apresentação de dança flamenca, com solo de Ivna Messina e direção de Alexsandra Bertoli, show “Os sons de onde vim”, com a cantora linharense Bella Nogueira e o concerto de música instrumental “WL Ensemble”, com um repertório popular, apresentado por Wanderson Lopez e Cia.
No melhor estilo leve sua cadeira de praia e canga para curtir, o evento é gratuito, porém é necessário garantir os ingressos para entrar. Eles serão disponibilizados no site Sympla (basta fazer um cadastro gratuito e adquirir a entrada).
Nos próximos meses, o local vai contar ainda com concerto da Orquestra Camerata Sesi, diversas performances de danças, shows musicais, peças de teatro, como “Não Tenho Tempo”, e um encontro de poesia falada e performática, conhecido como “Slam Xamego”. Vale lembrar que, em agosto, serão duas edições do Parque Aberto. Confira a programação completa no fim da matéria.
REGRAS PARA VISITAÇÃO
Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, e a preservação do local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:
- Não haverá estacionamento no Parque;
- É proibido fumar;
- É proibido o consumo de bebidas alcoólicas;
- Não será permitido o uso da área da praia;
- É necessário obedecer às regras de circulação do parque;
- A entrada no parque é somente até as 12 horas;
- A permanência no Parque será até as 13 horas (encerramento do evento).
O PARQUE
O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, é mais uma opção de turismo e lazer na Grande Vitória. Inaugurado em maio, o espaço recebe visitas agendadas através do telefone (27) 3636-1032. O tour acontece sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h. O passeio é gratuito e conta com o acompanhamento de um mediador do Governo do Estado.
Os visitantes poderão conferir uma exposição com 21 esculturas, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, de artistas capixabas e de outros estados do Brasil. Além do lado artístico, o Parque ainda possui outros dois eixos temáticos, o ambiental e histórico. No tour, são explorados os 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação.
PROGRAMAÇÃO FESTIVAL PARQUE ABERTO
- JULHO
- Quando: 17/07
- O que: Solo de Ivna Messina, com direção de Alexsandra Bertoli (Dança Flamenca)
- Horário: das 10h às 10h40
- Na contramão da pureza e ao encontro da mitologia, a bailarina Ivna Messina desenvolve seu mais novo solo de dança, “Sirena”, em que parte de figuras mitológicas greco-romanas híbridas, com características animais e humanas, para uma criação coreográfica que mistura as linguagens do flamenco – arte na qual atua há 22 anos –, a dança contemporânea, o teatro e a música.
- O que: "Os sons de onde vim" com Bella Nogueira (Música)
- Horário: das 11h às 11h40
- Linharense apaixonada, a cantora e compositora Bella Nogueira apresenta um repertório misto de canções autorais e releituras de artistas que a inspiraram a seguir carreira na música.
- O que: Wanderson Lopez Ensemble (Música Instrumental)
- Horário: das 12h às 12h50
- O grupo traz em suas apresentações elementos que unem Impressionismo, Modern Jazz e Música Brasileira. No repertório, a presença marcante de três maestros compositores: Moacir Santos, Tom Jobim e Letieres Leite. De Moacir, as composições Coisas Nº 2 e Coisa nº 10. De Tom, as composições “Amparo”, “Passarim” e “Garoto”. Do maestro que criou a Orkestra Rumpilezz, Letieres, Honra ao Rei e Tramandaí. Completando o repertório, temos as composições inéditas e autorais de Wanderson, como “Flor Atlântica”, em homenagem ao nosso maestro que cantava a natureza; “O Azul sobre nós” e “Aprender a ser rio”. Wanderson também assina composições autorais e arranjos.
- Participam do concerto: Daniel Freire (Sax Baritono e Clarone), Ariana Mendonça (Fagote), Gabriela Deps (flautas), Roger Bezerra (piano e synths), Filipe Dias (baixo), Renato Rocha (bateria), Roger Rocha (Saxes), Cesar Moraes (Clarinete e Clarone), Gabriel Novaes (vibrafone/percussão) e Wanderson Lopez (guitarra/arranjos/produção)
- AGOSTO
- Quando: 07/08
- O que: performance de dança ‘ Daiana Scaramussa’ - Aniversário da Lei Maria da Penha
- Horário: das 9h30 às 10h
- O que: Orquestra Camerata Sesi - Música Clássica
- Horário: das 10h às 10h30
- Com mais de treze anos de estrada, a Orquestra Camerata Sesi-ES lota os teatros por onde passa. A equipe de músicos é famosa por inovar no formato de suas apresentações, normalmente aplaudidas de pé, com fusões de gêneros musicais eruditos e populares, como Rap, MPB, Forró e Rock’n’roll, incluindo parcerias com bandas locais e músicos consagrados nacionalmente, entre os quais Paulo Ricardo, Mart’nalia, Leoni, Danilo Caymmi, Leila Maria, Arthur Maia. Constam no currículo também apresentações para trabalhadores da indústria capixaba na Grande Vitória e interior do Estado, em projetos sociais diversos e até mesmo em fábricas.
- O que: peça de teatro “Não Tenho Tempo”
- Horário: das 10h30 às 1h10
- Uma peça desencadeada por duas cenas que discutem as relações tanto na família quanto no trabalho, em que se divergem, mas com o objetivo de desenvolver um pensamento comum de que ter qualidade de vida é um fator primordial para se buscar todas as outras qualidades necessárias para uma vida feliz. As ações discutem assuntos sérios com um humor que o teatro nos possibilita, que é de usar o deboche, o riso aberto para refletir o cotidiano mais sério e de menos violência. Trabalho, família, saúde, estresse e relacionamento são os fatores que nos fazem refletir na busca do equilíbrio para uma vida mais saudável...é o que todos queremos.
- Quando: 21/08
- O que: Orquestra Camerata Sesi (Música Clássica)
- Horário: das 10h às 10h30
- Com mais de treze anos de estrada, a Orquestra Camerata Sesi-ES lota os teatros por onde passa. A equipe de músicos é famosa por inovar no formato de suas apresentações, normalmente aplaudidas de pé, com fusões de gêneros musicais eruditos e populares como Rap, MPB, Forró e Rock’n’roll, incluindo parcerias com bandas locais e músicos consagrados nacionalmente, entre os quais Paulo Ricardo, Mart’nalia, Leoni, Danilo Caymmi, Leila Maria, Arthur Maia. Constam no currículo também apresentações para trabalhadores da indústria capixaba na Grande Vitória e interior do Estado, em projetos sociais diversos e até mesmo em fábricas.
- O que: peça de teatro “Não Tenho Tempo”
- Horário: das 10h30 às 1h10
- Uma peça desencadeada por duas cenas que discutem as relações tanto na família quanto no trabalho, em que se divergem, mas com o objetivo de desenvolver um pensamento comum de que ter qualidade de vida é um fator primordial para se buscar todas as outras qualidades necessárias para uma vida feliz. As ações discutem assuntos sérios com um humor que o teatro nos possibilita, que é de usar o deboche, o riso aberto para refletir o cotidiano mais sério e de menos violência. Trabalho, família, saúde, estresse e relacionamento são os fatores que nos fazem refletir na busca do equilíbrio para uma vida mais saudável...é o que todos queremos.
- O que: Slam Xamego
- Horário: das 11h30 às 12h30
- O Slam Xamego é um encontro de poesia falada e performática, geralmente em forma de competição, em que um júri popular, escolhido espontaneamente entre o público, dá nota aos slammers (os poetas), levando em consideração principalmente dois critérios: a poesia e o desempenho. As competições são bem flexíveis, com poucas regras que variam de acordo com os organizadores. No geral, os poemas podem ser de qualquer estilo, forma e tema. É necessário, porém, ter no mínimo três textos de própria autoria para recitar, uma vez que eles não podem ser repetidos e a competição tem três fases.
- SETEMBRO
- Quando: 04/09
- O que: Marcelo Oliveira (Dança)
- Horário: 10h -10h40
- O que: Cavaquinho com Alunos do Mucane - Museu Capixaba do Negro
- Horário: 11h às 11h30
- O que: CasaNova Acústico (Música)
- Horário: 12h às 13h
- Acústico do Casanova é uma releitura das composições gravadas pela banda capixaba Casaca, em um formato mais simples, sem perder a intenção musical, sua apresentação conta com quatro músicos: Betinho, Luan, Guilherme Sadala e Casanova.