"A Bela e a Fera Experience" inicia temporada no ES com jantar e teatro; entenda

"A Bela e a Fera Experience" chega em Vila Velha Crédito: Divulgação

Pela primeira vez no Espírito Santo, a o espetáculo "A Bela e a Fera Experience" chega na cidade canela verde, neste sábado (9), para trazer uma experiência recheada de fantasia, ilusionismo, dança, música e gastronomia. As apresentações acontecem em um castelo de 700m², no piso L2, próximo ao Cinemark, no Shopping Vila Velha, sempre de quinta a domingo, até o dia 14 de agosto.

O espetáculo consiste na representação do baile mais famoso dos contos de fada, porém com efeitos especiais e uma experiência visual e sensorial. Afinal, o show é uma releitura, adaptada da clássica história escrita pela francesa Gabrielle-Suzanne Barbot em 1740, contando com os personagens do desenho animado, como Bela, Fera (que se transforma em príncipe), Candelabro, Relógio e muitos outros.

Toda a equipe (recepcionistas, vendedores e garçons) também estará caracterizada com figurinos de época para que a imersão seja ainda mais completa. A organização garante que evento atenderá a todas as regras de distanciamento social e higiene necessárias para sua realização.

INGRESSOS

Serão comercializados dois tipos de ingressos para assistir às apresentações: o couvert artístico e o promocional. O primeiro custa R$ 50 (sessões na quinta e sexta-feira) ou R$ 60 (sábado e domingo) e contempla apenas a entrada no evento. O segundo junta o couvert artístico com uma consumação de R$ 45, custando R$ 80 (sessões na quinta e sexta-feira) e R$ 90 (sábado e domingo).

A organização esclarece que crianças a partir de dois anos pagam. Os assentos do espetáculo, que conta com dois palcos - sendo um em 360º -, são definidos por ordem de chegada.

DINNER SHOW

No formato Dinner Show, a apresentação une gastronomia e entretenimento. Enquanto os convidados assistem ao show, poderão matar a fome em um jantar elaborado pela chef Ana Laura de Melo Guedes e Oliveira. O público poderá escolher um prato ou lanche, bebidas ou petiscos que constem do cardápio. Há entradas e pratos principais, como batata frita ou chips, carnes, frango, massas, risotos, hambúrgueres tradicionais e vegetariano, além de diversas opções de sobremesas. Todos os itens serão cobrados.

O preço dos itens no cardápio é o mesmo para ambos os tipos de entrada (couvert ou promocional). A escolha dos produtos para consumo é livre. Porém, as pessoas que comprarem o ingresso promocional (combo couvert + consumação) terão um crédito de R$ 45. Caso o espectador queira consumir além do valor creditado, ela deverá pagar a diferença.

Fico complicado de entender? Fizemos algumas perguntas à produção, que respondeu as dúvidas abaixo.

DÚVIDAS

O Couvert Artístico dá direito a só assistir ao espetáculo? Sim, o ingresso tipo Couvert Artístico refere-se apenas à entrada do evento. A pessoa que comprar apenas o Couvert Artístico conseguirá pedir os pratos e bebidas oferecidos no cardápio? Sim, poderá comprar os produtos para consumo, mas não terá o desconto de R$ 45 concedido na venda do ingresso Couvert artístico + consumação. Nesse caso, deverá pagar o valor integral. O valor que inclui Couvert + Consumação dá direito ao jantar completo? Quando você compra o ingresso promocional, uma parte do ingresso é revertida em crédito para ser utilizado para compra de alimentos e bebidas. Toda consumação é equivalente a R$ 45. Ou seja, o crédito será abatido do valor final da consumação. O cardápio é composto de quê? Entrada, prato principal e sobremesa? A escolha é livre. O público pode escolher um prato, lanche, bebidas ou petiscos que constem do cardápio. Há entradas e pratos principais, como batata frita ou chips, carnes, frango, massas, risotos, hambúrgueres tradicionais e vegetariano, além de diversas opções de sobremesas. Tenho que levar dinheiro extra para comprar algum produto do cardápio, que pode não está incluso no couvert mais consumação? Na prática, o público que comprar o ingresso Couvert + Consumação, terá um crédito de R$ 45. Ou seja, o valor será abatido do prato ou bebida adquirida. Caso a pessoa queira consumir além do valor creditado, ela deverá pagar a diferença. A escolha dos produtos para consumo é livre. O preço do cardápio é o mesmo para ambos os tipos de entrada (com ou sem consumação). O evento atenderá a todas as regras de distanciamento social e higiene necessárias para sua realização.

SERVIÇO