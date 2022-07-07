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Humor

Caixa de leite já é vendida na seção de vinhos do supermercado

Preço do produto fez elevar sua categoria nas lojas. "Agora é preciso saber degustá-lo e ter um contato intimista com a bebida", afirma sommelier

Públicado em 

07 jul 2022 às 11:25
O Parcial

Colunista

O Parcial

Sommelier, vinho
Vinhos agora ganham concorrência nas prateleiras e no paladar dos sommeliers Crédito: Shutterstock
Os brasileiros vem sentindo cada vez mais a alta no preço dos alimentos. Recentemente, o leite foi o produto que mais assustou o capixaba, já que está sendo vendido entre R$ 6 a R$ 10, o que gerou até questionamentos se os produtores estivessem alimentando as vacas com gasolina.
Com a valorização do produto, os supermercados decidiram realizar mudanças e agora caixas de leite serão vendidas na seção de vinhos ou em armários trancados com cadeados, que eram destinados até então apenas a bebidas importadas.
“O leite já não é mais um item básico, né? Agora é preciso saber degustá-lo e ter um contato intimista com a bebida”, afirmou o sommelier Antonio Santos.
Segundo ele, os clientes ainda terão ajuda de atendentes especializados, para ajudá-los na experiência de escolher o leite perfeito.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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