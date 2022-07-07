Caixa de leite já é vendida na seção de vinhos do supermercado

Vinhos agora ganham concorrência nas prateleiras e no paladar dos sommeliers Crédito: Shutterstock

Os brasileiros vem sentindo cada vez mais a alta no preço dos alimentos. Recentemente, o leite foi o produto que mais assustou o capixaba, já que está sendo vendido entre R$ 6 a R$ 10, o que gerou até questionamentos se os produtores estivessem alimentando as vacas com gasolina.

Com a valorização do produto, os supermercados decidiram realizar mudanças e agora caixas de leite serão vendidas na seção de vinhos ou em armários trancados com cadeados, que eram destinados até então apenas a bebidas importadas.

“O leite já não é mais um item básico, né? Agora é preciso saber degustá-lo e ter um contato intimista com a bebida”, afirmou o sommelier Antonio Santos.

Segundo ele, os clientes ainda terão ajuda de atendentes especializados, para ajudá-los na experiência de escolher o leite perfeito.