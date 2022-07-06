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Humor

Motoristas de Uber assistem Netflix com passageiros por dinheiro

Os valores vão variar de acordo com o tempo da produção a ser assistida e a distância que o motorista terá que se deslocar até a casa do cliente

Públicado em 

06 jul 2022 às 14:11
O Parcial

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O Parcial

Assistir televisão, TV, streaming, namorados
Motoristas podem assistir a produção na casa do passageiro ou durante a viagem Crédito: Shutterstock
Liberdade ou solidão? Com o número expressivo de pessoas que estão precisando de uma companhia, um dengo ou até mesmo um amigo para assistir séries, os motoristas de aplicativos viram neste cenário a oportunidade de aumentar a renda.
Os valores vão variar de acordo com o tempo da produção a ser assistida e a distância que o motorista terá que se deslocar até a casa do cliente. Em alguns casos, passageiros preferem assistir a capítulos de séries durante a própria viagem.
Porém, o que parece fácil para alguns, não é o que mostra a realidade. Segundo alguns motoristas, passageiros estão exigindo fidelidade durante as maratonas.
"O único problema é que alguns passageiros são ciumentos, ou seja, não querem que a gente veja a mesma série com outros usuários do aplicativo. Então a gente precisa ser bem delicado com isso… Spoilers então? É levar 1 estrela com certeza, é um risco que nenhum motorista quer correr", afirma Pedro Pereiraflix, que trabalha como motorista de aplicativo há cerca de 2 anos.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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