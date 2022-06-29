Plano de assinatura de resistências de chuveiro faz sucesso no ES

Startup manda de três a sete resistências na semana para os assinantes Crédito: Shutterstock

"Uma resistência queimada no banho dói mais do que desilusão amorosa", é o que afirma o empreendedor Fernando Ferreira, CEO da startup capixaba "Bota pra Ferver". Por isso, ele criou um plano de assinaturas de resistências, facilitando a vida do cliente que tem a resistência queimada justamente na hora em que está se ensaboando.

A ideia surgiu da demanda que os moradores do Espírito Santo vivem em dias mais frios, quando há um aumento no número de resistências queimadas. E o negócio está fazendo sucesso com planos de assinatura que garantem de 3 a 7 resistências enviadas semanalmente para a casa dos assinantes.

Devido à grande procura, os sócios já planejam o IPO (abertura de capital na Bolsa de Valores) em meados de setembro de 2023. "Água quente sem medo é o futuro", destacou Fernando.