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Humor

Plano de assinatura de resistências de chuveiro faz sucesso no ES

"Uma resistência queimada no banho dói mais do que desilusão amorosa", é o que afirma o empreendedor Fernando Ferreira, CEO da startup capixaba "Bota pra Ferver"

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 17:11

Publicado em 

29 jun 2022 às 17:11
O Parcial

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Chuveiro ligado
Startup manda de três a sete resistências na semana para os assinantes Crédito: Shutterstock
"Uma resistência queimada no banho dói mais do que desilusão amorosa", é o que afirma o empreendedor Fernando Ferreira, CEO da startup capixaba "Bota pra Ferver". Por isso, ele criou um plano de assinaturas de resistências, facilitando a vida do cliente que tem a resistência queimada justamente na hora em que está se ensaboando. 
A ideia surgiu da demanda que os moradores do Espírito Santo vivem em dias mais frios, quando há um aumento no número de resistências queimadas. E o negócio está fazendo sucesso com planos de assinatura que garantem de 3 a 7 resistências enviadas semanalmente para a casa dos assinantes.
Devido à grande procura, os sócios já planejam o IPO (abertura de capital na Bolsa de Valores) em meados de setembro de 2023. "Água quente sem medo é o futuro", destacou Fernando.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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