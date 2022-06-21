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Humor

Inflação: Ida ao mercado já é vendida como pacote em agências de turismo

Agências formam os pacotes a partir das informações passadas pelos clientes, como o destino e quais serão as compras feitas

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 16:03

Publicado em 

21 jun 2022 às 16:03
O Parcial

Colunista

O Parcial

Famílias durante compras no supermercado
Famílias durante compras no supermercado Crédito: Shutterstock
A inflação tem impactado cada vez mais a vida dos brasileiros. Por isso, agências de turismo do Espírito Santo resolveram ajudar os capixabas e lançaram pacotes de supermercado.
“O cliente nos informa a origem, o destino, quais serão as compras e nós preparamos um pacote que cabe em seu bolso”, afirmou o agente de viagens Luiz Cevenilson.
Segundo ele, o intuito é fazer com que os capixabas voltem a sonhar com suas geladeiras e armários cheios.
*Com colaboração de Ana Elise Camporês

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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