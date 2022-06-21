Inflação: Ida ao mercado já é vendida como pacote em agências de turismo

Famílias durante compras no supermercado Crédito: Shutterstock

A inflação tem impactado cada vez mais a vida dos brasileiros. Por isso, agências de turismo do Espírito Santo resolveram ajudar os capixabas e lançaram pacotes de supermercado.

“O cliente nos informa a origem, o destino, quais serão as compras e nós preparamos um pacote que cabe em seu bolso”, afirmou o agente de viagens Luiz Cevenilson.

Segundo ele, o intuito é fazer com que os capixabas voltem a sonhar com suas geladeiras e armários cheios.

*Com colaboração de Ana Elise Camporês