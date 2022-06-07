Família vive dias de drama com vício de capixaba de falar mal do ES; vídeo

Hoje o assunto é sério. A criança é criada com o carinho da família capixaba, mas as más companhias a levam para o caminho da ingratidão com a própria terra. Conheça o drama da família de Hebert, que viu o rapaz mudar sua personalidade e se tornar o típico capixaba reclamão.
"Não tem nada para fazer aqui. Não tem teatro, não tem uma casa de show, tem nada para fazer aqui", reclama o jovem. Hebert hoje foi encaminhado para reabilitação e, segundo familiares, passa bem e por enquanto só reclamou do clima.
A equipe de O Parcial também ficou comovida com a história durante as gravações e deseja apoio e força aos familiares e amigos, neste momento delicado.
Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.