Frente fria vai embora e deixa rinite de recordação

A frente fria que fez moradores de Curitiba sentirem inveja dos capixabas, decidiu ir embora do estado no começo desta semana. O período, que chegou a registrar até 8º C nos termômetros de algumas regiões do Estado, já deixa saudades.
Porém, para não partir despercebida, a frente fria deixou a rinite como recordação. Agora, os capixabas podem se recordar dela toda vez que espirrarem em público e precisarem se explicar: “Não é covid, foi a frente fria!”.
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