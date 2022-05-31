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Humor

Frente fria vai embora e deixa rinite de recordação

O período, que chegou a registrar até 8° C nos termômetros de algumas regiões do Estado, já deixa saudades nos capixabas

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 14:48

Publicado em 

31 mai 2022 às 14:48
O Parcial

Colunista

O Parcial

Rinite, gripe, espirro
Crédito: Shutterstock
A frente fria que fez moradores de Curitiba sentirem inveja dos capixabas, decidiu ir embora do estado no começo desta semana.  O período, que chegou a registrar até 8º C nos termômetros de algumas regiões do Estado, já deixa saudades.
Porém, para não partir despercebida, a frente fria deixou a rinite como recordação. Agora, os capixabas podem se recordar dela toda vez que espirrarem em público e precisarem se explicar: “Não é covid, foi a frente fria!”.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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