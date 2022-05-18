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Humor

Capixaba retorna do trabalho e encontra farmácia no lugar de sua casa

O desaparecimento da residência e o surgimento do novo estabelecimento no endereço surpreendeu também as autoridades

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 12:22

Públicado em 

18 mai 2022 às 12:22
O Parcial

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A casa do capixaba José da Silva desapareceu misteriosamente nessa segunda-feira (16), em Vitória. O mais surpreendente é que no lugar da antiga residência, José encontrou uma farmácia em pleno funcionamento.
“Eu saí de casa às 7h para trabalhar, mas quando voltei, por volta das 17h, tudo tinha mudado”, afirma José. O desaparecimento da residência e o surgimento do novo estabelecimento no endereço surpreendeu também as autoridades.
Apesar de tudo, José decidiu aceitar a realidade: “Não tenho para onde ir. Vou dormir ali mesmo. Vou fazer um colchãozinho para mim ali na parte em que ficam as fraldas e me cobrir com aquela gaze que estica assim", afirmou o capixaba.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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