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Humor

Cresce número de capixabas em Dubai: "Custo de vida menor"

Com o preço do metro quadrado subindo de forma rápida,  famílias capixabas já estão migrando para opções mais acessíveis, como Dubai, Zurique, Paris e até mesmo Fernando de Noronha

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 12:15

Públicado em 

09 mai 2022 às 12:15
O Parcial

Colunista

O Parcial

Dubai
Dubai vira rota de capixabas para compra de imóveis Crédito: Shutterstock
Com a alta exagerada, surreal e especulativa dos valores do mercado imobiliário de Vitória (que não ocorre em nenhuma outra cidade do Brasil, podem pesquisar), famílias capixabas já estão migrando para opções mais acessíveis, como Dubai, Zurique, Paris e até mesmo Fernando de Noronha.  O preço do metro quadrado na Capital do Espírito Santo subiu 22% nos últimos 12 meses, segundo a pesquisa Fipe-Zap.
O capixaba já está acostumado a pagar caro por tudo, até mesmo para manter as aparências. Mesmo tendo um alto custo, é possível ver serviços com péssimas entregas em diversos segmentos, com destaque para a qualidade de prédios entregues aos consumidores, que apresentam vazamentos e rachaduras em pouco tempo e, em casos mais extremos, desabamentos de áreas de comuns, mesmo em bairros nobres. 
Esse fator também ajuda na escolha do capixaba pelos imóveis de luxo nas cidades turísticas de alto padrão. Afinal, o alto custo tem melhor retorno.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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