Cresce número de capixabas em Dubai: "Custo de vida menor"

O capixaba já está acostumado a pagar caro por tudo, até mesmo para manter as aparências. Mesmo tendo um alto custo, é possível ver serviços com péssimas entregas em diversos segmentos, com destaque para a qualidade de prédios entregues aos consumidores, que apresentam vazamentos e rachaduras em pouco tempo e, em casos mais extremos, desabamentos de áreas de comuns, mesmo em bairros nobres.