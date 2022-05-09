Cresce número de capixabas em Dubai: "Custo de vida menor"

O capixaba já está acostumado a pagar caro por tudo, até mesmo para manter as aparências. Mesmo tendo um alto custo, é possível ver serviços com péssimas entregas em diversos segmentos, com destaque para a qualidade de prédios entregues aos consumidores, que apresentam vazamentos e rachaduras em pouco tempo e, em casos mais extremos, desabamentos de áreas de comuns, mesmo em bairros nobres.
Esse fator também ajuda na escolha do capixaba pelos imóveis de luxo nas cidades turísticas de alto padrão. Afinal, o alto custo tem melhor retorno.
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