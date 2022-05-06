Humor

Homem desmaia após frentista encher o tanque por engano em Vitória

"Quando fui me dar conta, já estava dentro de uma ambulância", disse o advogado. Posto comunicou que a situação já foi resolvida

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 10:58

O Parcial

Homem sendo socorrido por paramédicos Crédito: Shutterstock
O advogado Marcos Alberto precisou ser socorrido ao abastecer seu Renegade em um posto da Grande Vitória. Isso porque, após pedir para que fosse colocado apenas R$ 100 de gasolina, o frentista se confundiu e acabou enchendo o tanque.
“Quando vi o valor final, comecei a tremer e, quando fui me dar conta, já estava dentro de uma ambulância” afirma ele.
Procurado pela nossa redação, o posto comunicou que a situação já foi resolvida, mas que ultimamente vem ocorrendo uma onda de mal estar entre os clientes na hora do pagamento, mesmo quando a quantidade de combustível colocada foi a pedida.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

