Capixaba realizou exercícios errados por 10 meses para não ter que perguntar a instrutor

Homem com lesão após exercício errado Crédito: Shutterstock

O capixaba Felipe Nasco, de 25 anos, já coleciona cerca de 37 lesões ao longo do seu corpo e na próxima semana iniciará a fisioterapia para recuperar os imprevistos de sua jornada saudável.

Timidez ou independência? Procurado por nossa redação, o jovem afirmou apenas que “não quer incomodar”.

Apesar de não aparentar grandes perigos, a falta de comunicação pode acarretar problemas à saúde e também à vida social do indivíduo, pelo menos é o que afirma o fisioterapeuta e comunicólogo José Coluni, especialista e autoridade no assunto.