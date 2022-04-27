Capixaba realizou exercícios errados por 10 meses para não ter que perguntar a instrutor

O capixaba Felipe Nasco, de 25 anos, já coleciona cerca de 37 lesões ao longo do seu corpo e na próxima semana iniciará a fisioterapia para recuperar os imprevistos de sua jornada saudável.
Timidez ou independência? Procurado por nossa redação, o jovem afirmou apenas que “não quer incomodar”.
Apesar de não aparentar grandes perigos, a falta de comunicação pode acarretar problemas à saúde e também à vida social do indivíduo, pelo menos é o que afirma o fisioterapeuta e comunicólogo José Coluni, especialista e autoridade no assunto.
Se você ainda é dos capixabas mais raiz e prefere ficar em casa, HZ trouxe uma lista de exercícios que podem te ajudar.
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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.