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HUMOR

Lixeiras de Vitória entram para lista de espécies ameaçadas de extinção

Tal fenômeno preocupa também comunidades vizinhas, que já percebem as mesmas características em outras cidades da Grande Vitória

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:19

Públicado em 

11 abr 2022 às 15:19
O Parcial

Colunista

O Parcial

Lixeira ou papeleira de postes
Lixeira ou papeleira de postes está difícil de encontrar em Vitória Crédito: Shutterstock
Apesar de ainda existirem alguns raros exemplares espalhados pela capital capixaba, a famosa lixeira entrou para lista de espécies ameaçadas de extinção na cidade. "Ameaçadas não, aí já estão extintas", relata um leitor do O Parcial.
Os capixabas estão se adaptando, aos poucos, a viver e transitar em ruas menos preservadas, cada vez mais enfeitadas com lixo, além de vegetação crescendo livremente nas calçadas. Nas redes sociais, as pessoas contaram o que estão fazendo.
"Pego um leite queimado no Mineiro no centro e ando quadras e quadras até conseguir achar uma lixeira pra jogar perto de casa", disse um internauta.
"Em Maria Ortiz, só tem lixeira de poste na rua principal, não tem lixeira em nenhuma das ruas adjacentes!!", disse outra.
Tal fenômeno preocupa também comunidades vizinhas, que já percebem as mesmas características em outras cidades da Grande Vitória. "Em VV é tenso também.. Depois o prefeito posta vídeo da limpeza dos bueiros reclamando que o povo joga lixo no chão ? Se nem num bairro nobre, como a Praia da Costa/Parque das Castanheiras, tem dessas lixeiras nos postes (quando tem, foi algum prédio que instalou), imagina nos mais negligenciados! Todo dia carrego o cata caca da minha cadela por várias quadras até encontrar onde jogar fora", reclamou outra internauta.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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