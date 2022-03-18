Com alta do gás, chamar para jantar em casa já é considerado prova de amor

Com o recente anúncio do aumento de 16% no valor do gás, o conceito de "amor perfeito" também sofreu mudanças.
Agora, convidar alguém para jantar uma refeição preparada no fogão a gás de casa é considerada a maior demonstração de carinho e afeto por alguém, maior inclusive do que levar a pessoa querida nos requintados restaurantes e bistrôs da Praia do Canto.
Além disso, a demonstração dobra de valor afetivo se você gastar sua gasolina ao buscar seu convidado e triplica se o prato escolhido precisar ficar um tempinho no forno. Se juntar tudo, é um pedido de casamento.
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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.