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HUMOR

Com alta do gás, chamar para jantar em casa já é considerado prova de amor

Com o recente anúncio do aumento de 16% no valor do gás, o conceito de "amor perfeito" também sofreu mudanças. Conceito triplica se comida for ao forno

Públicado em 

18 mar 2022 às 13:48
O Parcial

Colunista

O Parcial

Frango assado no forno
Assar uma comida no forno é quase um pedido de casamento com  o atual preço do gás Crédito: Shutterstock
Com o recente anúncio do aumento de 16% no valor do gás, o conceito de "amor perfeito" também sofreu mudanças.
Agora, convidar alguém para jantar uma refeição preparada no fogão a gás de casa é considerada a maior demonstração de carinho e afeto por alguém, maior inclusive do que levar a pessoa querida nos requintados restaurantes e bistrôs da Praia do Canto.
Além disso, a demonstração dobra de valor afetivo se você gastar sua gasolina ao buscar seu convidado e triplica se o prato escolhido precisar ficar um tempinho no forno. Se juntar tudo, é um pedido de casamento.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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