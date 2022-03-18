Com alta do gás, chamar para jantar em casa já é considerado prova de amor

Assar uma comida no forno é quase um pedido de casamento com o atual preço do gás Crédito: Shutterstock

Com o recente anúncio do aumento de 16% no valor do gás, o conceito de "amor perfeito" também sofreu mudanças.

Agora, convidar alguém para jantar uma refeição preparada no fogão a gás de casa é considerada a maior demonstração de carinho e afeto por alguém, maior inclusive do que levar a pessoa querida nos requintados restaurantes e bistrôs da Praia do Canto.

Além disso, a demonstração dobra de valor afetivo se você gastar sua gasolina ao buscar seu convidado e triplica se o prato escolhido precisar ficar um tempinho no forno. Se juntar tudo, é um pedido de casamento.