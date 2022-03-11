Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
HUMOR

Frentistas terão que ter porte de arma para manusear bomba de combustível

Com novo aumento, cada jato de gasolina está pela hora da morte, o que leva o gatilho da bomba a ser considerado uma arma perigosa

Públicado em 

11 mar 2022 às 14:31
O Parcial

Colunista

O Parcial

Gatilho da bomba de gasolina
Com gasolina pela hora da morte, gatilho da bomba virou arma perigosa Crédito: Shutterstock
Devido ao aumento exorbitante e contínuo dos preços dos combustíveis, já está em debate a necessidade ou não do porte de arma para o manuseio da bomba. O motivo? Cada jato do combustível está pela hora da morte, o que levaria o gatilho da bomba a ser considerado uma arma perigosa.
Em pesquisa realizada por O Parcial com motoristas da Região Metropolitana de Vitória na manhã desta sexta-feira, os entrevistados afirmaram que a bomba de combustível já assusta, sim, mais do que arma de fogo e declararam também que perguntas como “Completar hoje, chefia?”, feita habitualmente por frentistas, provoca aumento do ritmo cardíaco e até mesmo, em casos mais severos, síndrome do pânico.
Gostaríamos muito de deixar uma mensagem de otimismo aqui hoje, mas, se tratando de Brasil, o pensamento é basicamente esse: Um dia ainda sentiremos falta dos preços estampados nos postos desta sexta-feira. Um ótimo fim de semana a todos.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Capixaba dá tiro no próprio pé para dormir no ar condicionado do hospital

Aumento no valor do Uber faz tratores voltarem a ser opção no ES

Posto de gasolina troca termo "aditivada" por "artesanal" e aumenta demanda

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

gasolina Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados