Capixaba dá tiro no próprio pé para dormir no ar condicionado do hospital

Com a temperatura que se aproximou dos 40 °C na Grande Vitória nesse fim de semana, o capixaba luta como pode para se livrar do calor. Mas, como nem todos têm condições, alguns ousaram na proposta de resolução do problema.
Sem saber o que fazer para conseguir ter uma noite de sono decente, o estudante Vinícius Perreira não viu outra saída, além de dar um tiro na própria perna para ser socorrido e levado ao hospital. Apesar do susto para os familiares, o hospital já informou, em nota, que "o estado de Vinícius é estável e refrigerado".
A unidade de saúde ainda destacou que o estudante disse que "não quer ser acordado".
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