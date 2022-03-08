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HUMOR

Capixaba dá tiro no próprio pé para dormir no ar condicionado do hospital

Jovem não aguentou o calor dos últimos dias, quando termômetros beiraram os 40° C no Espírito Santo. Segundo hospital, jovem não quer ser incomodado

Públicado em 

08 mar 2022 às 16:20
O Parcial

Colunista

O Parcial

Paciente, hospitalizado, internado, saúde
Crédito: Shutterstock
Com a temperatura que se aproximou dos 40 °C na Grande Vitória nesse fim de semana, o capixaba luta como pode para se livrar do calor. Mas, como nem todos têm condições, alguns ousaram na proposta de resolução do problema.
Sem saber o que fazer para conseguir ter uma noite de sono decente, o estudante Vinícius Perreira não viu outra saída, além de dar um tiro na própria perna para ser socorrido e levado ao hospital. Apesar do susto para os familiares, o hospital já informou, em nota, que "o estado de Vinícius é estável e refrigerado".
A unidade de saúde ainda destacou que o estudante disse que "não quer ser acordado".

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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