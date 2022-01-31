Após "neblina", autoridades pedem moderação a usuários de vape na Grande Vitória

E a neblina na Grande Vitória? Os usuários de vape estão dando trabalho não apenas à saúde de seus próprios pulmões e aos futuros tratamentos que terão que pagar em troca do capricho de parecerem descolados nos dias atuais, soprando fumaça e acreditando estar tão estilosos quanto um Thomas Shelby, sem se dar conta que parecem mais as irmãs da Marge Simpson.
A orientação é que utilizem seus pen-drives de forma moderada, evitando soprar o conteúdo na direção de outras pessoas, para que ninguém seja obrigado a inalar a fumaça que acabou de percorrer a traqueia, laringe e faringe de vocês (isso os que sabem tragar).
Caro leitor
Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.