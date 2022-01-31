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Após "neblina", autoridades pedem moderação a usuários de vape na Grande Vitória

A orientação é que utilizem seus pen-drives de forma moderada, evitando soprar o conteúdo na direção de outras pessoas

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 10:29

Públicado em 

31 jan 2022 às 10:29
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Uma neblina pairou sobre a Grande Vitória neste domingo (30)
Uma neblina pairou sobre a Grande Vitória neste domingo (30) Crédito: A Gazeta - Foto do leitor
E a neblina na Grande Vitória? Os usuários de vape estão dando trabalho não apenas à saúde de seus próprios pulmões e aos futuros tratamentos que terão que pagar em troca do capricho de parecerem descolados nos dias atuais, soprando fumaça e acreditando estar tão estilosos quanto um Thomas Shelby, sem se dar conta que parecem mais as irmãs da Marge Simpson.
A orientação é que utilizem seus pen-drives de forma moderada, evitando soprar o conteúdo na direção de outras pessoas, para que ninguém seja obrigado a inalar a fumaça que acabou de percorrer a traqueia, laringe e faringe de vocês (isso os que sabem tragar).

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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