Após "neblina", autoridades pedem moderação a usuários de vape na Grande Vitória

E a neblina na Grande Vitória? Os usuários de vape estão dando trabalho não apenas à saúde de seus próprios pulmões e aos futuros tratamentos que terão que pagar em troca do capricho de parecerem descolados nos dias atuais, soprando fumaça e acreditando estar tão estilosos quanto um Thomas Shelby, sem se dar conta que parecem mais as irmãs da Marge Simpson.