Humor

Aumento anual do pedágio é reconhecido como patrimônio imaterial capixaba

Podem faltar fogos, mas o aumento da Rodosol sempre fará parte de nossos réveillons. Neste ano, valor passou de R$ 2,20 para R$ 2,40

Públicado em 

03 jan 2022 às 14:56
O Parcial

Colunista

O Parcial

Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Arquivo AG
As Paneleiras de Goiabeiras, o Jongo no Sudeste, a Roda de Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira ganharam mais um elemento que entra para a eternizada lista de símbolos da cultura do Espírito Santo. O tradicional aumento anual da tarifa do pedágio, que neste ano passou de 2,20 para 2,40, acaba de ser eleito como Patrimônio Imaterial Capixaba.
"O aumento já virou costume e já é difícil pensar em ano novo, sem pensar também no novo valor que seremos cobrados", afirma João, motorista de aplicativo que passa diariamente pela Terceira Ponte.
O feito reafirma o poder que o pedágio tem sobre a população capixaba. Podem faltar fogos, mas o aumento da Rodosol sempre fará parte de nossos réveillons.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Desejar que vizinho que solta fogos barulhentos queime os dedos é normal, diz monge

Motoboy é flagrado parado em sinal vermelho, em Vitória

Homem retorna do trabalho e encontra farmácia no lugar de sua casa, em Vitória

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Humor Pedágio
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

