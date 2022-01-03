Aumento anual do pedágio é reconhecido como patrimônio imaterial capixaba

As Paneleiras de Goiabeiras, o Jongo no Sudeste, a Roda de Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira ganharam mais um elemento que entra para a eternizada lista de símbolos da cultura do Espírito Santo. O tradicional aumento anual da tarifa do pedágio, que neste ano passou de 2,20 para 2,40, acaba de ser eleito como Patrimônio Imaterial Capixaba.
"O aumento já virou costume e já é difícil pensar em ano novo, sem pensar também no novo valor que seremos cobrados", afirma João, motorista de aplicativo que passa diariamente pela Terceira Ponte.
O feito reafirma o poder que o pedágio tem sobre a população capixaba. Podem faltar fogos, mas o aumento da Rodosol sempre fará parte de nossos réveillons.
Caro leitor
Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.