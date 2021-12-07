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HUMOR

Homem retorna do trabalho e encontra farmácia no lugar de sua casa, em Vitória

“Eu saí de casa às 7h para trabalhar, mas quando voltei, por volta das 17h, tudo tinha mudado”, afirma Seu José

Públicado em 

07 dez 2021 às 12:25
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Homem retorna do trabalho e encontra farmácia no lugar de sua casa, em Vitória
Homem retorna do trabalho e encontra farmácia no lugar de sua casa, em Vitória Crédito: Montagem/ Google Street View / Pixabay
A casa do empresário José Silva desapareceu misteriosamente nessa segunda-feira (6), em Vitória. O mais surpreendente é que no lugar da antiga residência, José encontrou uma farmácia em pleno funcionamento.
“Eu saí de casa às 7h para trabalhar, mas quando voltei, por volta das 17h, tudo tinha mudado”, afirma Seu José.
O desaparecimento da residência e o surgimento do novo estabelecimento no endereço surpreendeu também as autoridades. Uma investigação foi iniciada para saber detalhes deste processo.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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