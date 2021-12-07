Homem retorna do trabalho e encontra farmácia no lugar de sua casa, em Vitória Crédito: Montagem/ Google Street View / Pixabay

A casa do empresário José Silva desapareceu misteriosamente nessa segunda-feira (6), em Vitória. O mais surpreendente é que no lugar da antiga residência, José encontrou uma farmácia em pleno funcionamento.

“Eu saí de casa às 7h para trabalhar, mas quando voltei, por volta das 17h, tudo tinha mudado”, afirma Seu José.

O desaparecimento da residência e o surgimento do novo estabelecimento no endereço surpreendeu também as autoridades. Uma investigação foi iniciada para saber detalhes deste processo.