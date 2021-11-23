Alunos de Vitória ganham tablets e o jeito é professor virar youtuber

Enquanto a Prefeitura de Vitória investe em 25 mil tablets para serem entregues aos alunos da rede municipal, os professores continuam em busca de melhores salários e condições de trabalho. De acordo com processo seletivo anunciado neste mês, o órgão oferece salários de R$ 2.099,41, para licenciatura plena, e R$ 2.792,88, para doutorado, para profissionais que terão mais horas de aula em 2022.
Para tirar uma graninha extra e complementar a renda, os docentes só veem um jeito: virar youtuber. A ação manteria a atenção dos alunos na aula e de quebra renderia mais dinheiro. Os vídeos poderiam ser gravados nos próprios notebooks oferecidos pela instituição aos docentes.
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