Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

25 mil alunos de Vitória vão ganhar tablet para auxiliar estudos

Famílias terão que assinar termo de compromisso e devolver equipamento no final do ano letivo
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

22 nov 2021 às 19:25

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 19:25

Cerca de 25 mil alunos da rede pública municipal de Vitória receberão um tablet para complementar as atividades escolares em casa. Todos os estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental terão cesso ao equipamento, que terá conexão com a internet.
Os equipamentos foram comprados pela prefeitura da Capital em uma tentativa de minimizar os efeitos causados pela pandemia de coronavírus na educação e também para tornar o ensino mais atrativo aos alunos.
Secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Rohsner
Secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner Crédito: Divulgação/PMV
“As famílias vão assinar um termo pegando esse tablet e devolvem no final do ano. Mas a ideia é que ele fique o ano todo usando esse recurso tecnológico em casa. Eles podem fazer dever de casa, podem trabalhar reforço escolar, trabalhar gamificação, aplicativos e jogos que são muito mais atrativo aos estudantes”, explica a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner.

Veja Também

Vitória vai ampliar carga horária de escolas e incluir Inglês na grade mais cedo

Segundo ela, serão repassados conteúdos que devem ser trabalhados pelos alunos no contraturno, justamente para tentar reduzir a defasagem criada na pandemia, quando as atividades presenciais foram interrompidas.
A prefeitura comprou ainda três mil computadores para substituir nas escolas as máquinas compradas antes de 2012. “Pasme, 90% dos nossos computadores são abaixo de 2012. Então é de fato uma restruturação tecnológica. Também serão adquiridos 5 mil notebooks para o uso dos profissionais”, disse a secretária.
Segundo Rohsner, o recurso para a compra dos equipamentos está dentro dos R$ 1 bilhão em investimentos anunciados pela prefeitura em setembro deste ano.

Veja Também

Universidade estadual do ES: vai ter vestibular? Quais são os cursos? Entenda

O protagonismo dos professores e a ressignificação da profissão

Prefeituras do ES pagam abono a professores para atingir gasto mínimo com educação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados