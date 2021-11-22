25 mil alunos de Vitória vão ganhar tablet para auxiliar estudos

Cerca de 25 mil alunos da rede pública municipal de Vitória receberão um tablet para complementar as atividades escolares em casa. Todos os estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental terão cesso ao equipamento, que terá conexão com a internet.

Os equipamentos foram comprados pela prefeitura da Capital em uma tentativa de minimizar os efeitos causados pela pandemia de coronavírus na educação e também para tornar o ensino mais atrativo aos alunos.

Secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner Crédito: Divulgação/PMV

“As famílias vão assinar um termo pegando esse tablet e devolvem no final do ano. Mas a ideia é que ele fique o ano todo usando esse recurso tecnológico em casa. Eles podem fazer dever de casa, podem trabalhar reforço escolar, trabalhar gamificação, aplicativos e jogos que são muito mais atrativo aos estudantes”, explica a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner.

Segundo ela, serão repassados conteúdos que devem ser trabalhados pelos alunos no contraturno, justamente para tentar reduzir a defasagem criada na pandemia, quando as atividades presenciais foram interrompidas.

A prefeitura comprou ainda três mil computadores para substituir nas escolas as máquinas compradas antes de 2012. “Pasme, 90% dos nossos computadores são abaixo de 2012. Então é de fato uma restruturação tecnológica. Também serão adquiridos 5 mil notebooks para o uso dos profissionais”, disse a secretária.