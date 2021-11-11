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UniversidadES

Universidade estadual do ES: vai ter vestibular? Quais são os cursos? Entenda

Governo do Espírito Santo lançou universidade estadual a distância com mil vagas para cursos de graduação e pós-graduação. Entenda como vai funcionar
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

11 nov 2021 às 20:30

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 20:30

Quem busca uma chance de cursar o ensino superior de graça ganhou novas oportunidades. O governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (11), o Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES), programa de fomento à educação que criou a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que oferecerá mil vagas para formação de nível superior a distância a partir de 2022.
Programador, tecnologia, internet, programação, inovação
Cursos na área de Tecnologia da Informação devem ser ofertados Crédito: Pressfoto/Freepik
Serão disponibilizadas, a princípio, 500 vagas para graduação e 500 vagas para pós-graduação em áreas como ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O Estado não construirá uma universidade. As oportunidades serão ofertadas em parceria com instituições de ensino já existentes, com estruturas próprias.
A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) será implantada em regime de colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que serão responsáveis pela oferta de cursos.
“Muitas pessoas não fazem curso superior, pois não têm oportunidades. A gente sabe que a educação abre portas. Sonho com um Estado mais igual em termos de oportunidades. Temos um país rico, mas desigual. Sonho com um Estado sem pobreza, sem ver pessoas passando necessidade. O Espírito Santo tem muitas coisas a apresentar, como o melhor ensino médio do país. Tenho plena convicção que é a educação que nos levará a ser um Estado menos violento”, pontuou o governador Renato Casagrande durante o lançamento do projeto.
Aulas a distância tem se mostrado um desafio para alunos e professores
Cursos em áreas como ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática serão ofertados na nova universidade Crédito: Annie Spratt/Unsplash e Julia Cameron/Pexels

ENTENDA COMO VAI FUNCIONAR

Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES)

  • O sistema reúne e organiza as políticas públicas estaduais de educação profissional de níveis técnico e superior, além da pesquisa, extensão e inovação. 
  • Por meio do decreto que instituiu o programa UniversidadES, foi criada ainda a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que será responsável pela oferta de vagas.

Vagas

  • Serão ofertadas mil vagas por meio da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).
  • Serão 500 vagas em cursos de graduação e 500 vagas em cursos de pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento.

Instituições responsáveis pelos cursos

A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) será implantada em regime de colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mediante a oferta de cursos e programas de educação superior e pós-graduação.

Cursos ofertados

Ainda estão sendo definidos, mas terão como foco as áreas STEAM, do inglês: 
  • Science (Ciências), 
  • Technology (Tecnologia), 
  • Engineering (Engenharia), 
  • Arts (Artes); e 
  • Mathematics (Matemática).
Por meio da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), por exemplo, serão ofertados cursos de graduação em áreas como:
  • Bachalerado em Ciências de Dados;
  • Bachalerado em Tecnologia da Informação;
  • Bacharelado em Engenharia da Computação.
Tecnologias da informação
Tecnologias da informação Crédito: Pixabay
Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) fornecerá cursos de pós-graduação como, por exemplo:
  • Educação em Direitos Humanos;
  • Ensino de Química;
  • Recursos Digitais e a Produção de Textos Escolares;
  • Entre outros.
Também devem ser ofertados cursos no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), tais como:
  • Graduação: Tecnologia em Sistemas para Internet;
  • Graduação: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Metodologias Práticas para o Ensino Fundamental;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Gestão Pública;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Agroecologia e Sustentabilidade;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Informática na Educação;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Especialização em Ensino Interdisciplinar em Saúde e Meio Ambiente;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Tecnologias Empresariais;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Desenvolvimento Web;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Engenharia de Produção com Ênfase em Transporte;
  • Pós-graduação: Lato Sensu em Educação - Currículo e Ensino;
  • Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Educação Especial Inclusiva;
  • Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Uso de Tecnologias Educacionais;
  • Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Gestão Empresarial com Foco em Micro e Pequenas Empresas.

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Formato das aulas

A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) irá funcionar em formato híbrido, por meio de ensino a distância (EaD) e utilização dos polos de apoio presenciais já existentes da Universidade Aberta Brasil (UAB), em 34 municípios do Espírito Santo.

Polos de ensino a distância (EAD)

Alguns detalhes sobre o programa ainda serão definidos. Contudo, já é prevista a oferta de vagas em 35 polos de educação a distância (EAD) distribuídos em 34 municípios:
  • Afonso Cláudio; 
  • Alegre; 
  • Aracruz; 
  • Baixo Guandu; 
  • Barra de São Francisco; 
  • Bom Jesus do Norte; 
  • Cachoeiro de Itapemirim; 
  • Cariacica; 
  • Castelo; 
  • Colatina (Sede e Itapina); 
  • Conceição da Barra; 
  • Domingos Martins; 
  • Ecoporanga; 
  • Guarapari; 
  • Ibatiba; 
  • Itapemirim; 
  • Iúna; 
  • Linhares; 
  • Mantenópolis; 
  • Mimoso do Sul; 
  • Montanha; 
  • Nova Venécia; 
  • Pinheiros; 
  • Piúma; 
  • Santa Leopoldina; 
  • Santa Maria de Jetibá; 
  • Santa Teresa; 
  • São Mateus; 
  • Serra; 
  • Vargem Alta; 
  • Venda Nova do Imigrante; 
  • Viana; 
  • Vila Velha; e 
  • Vitória.

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Como se candidatar às vagas

  • O processo seletivo para as 500 vagas de pós-graduação serão anunciadas até 15 de dezembro, para início do curso no primeiro semestre letivo de 2022.
  •  Cada instituição contará com um processo seletivo próprio, mas o conselho criado para coordenar a oferta de vagas buscará um diálogo para unificar a seleção e incluir um critério social para a disputa de oportunidades. 
  • Já as 500 vagas para graduação serão anunciadas em abril do ano que vem, para início do curso no segundo semestre de 2022. 
  • A seleção, como ocorre com o Nossa Bolsa (programa de bolsas do governo do ES), será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
  • Quem não se inscreveu para realizar a prova do Enem deste ano não conseguirá concorrer às vagas para estudar de graça em 2022. As oportunidades, entretanto, serão contínuas, então será possível fazer novas tentativas em outros anos.

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