Universidade estadual do ES: vai ter vestibular? Quais são os cursos? Entenda

Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES), programa de fomento à educação que criou a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que oferecerá mil vagas para formação de nível superior a distância a partir de 2022. Quem busca uma chance de cursar o ensino superior de graça ganhou novas oportunidades. O governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (11) , o, programa de fomento à educação que criou a, que oferecerá mil vagas para formação dea partir de 2022.

Cursos na área de Tecnologia da Informação devem ser ofertados Crédito: Pressfoto/Freepik

Serão disponibilizadas, a princípio, 500 vagas para graduação e 500 vagas para pós-graduação em áreas como ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O Estado não construirá uma universidade. As oportunidades serão ofertadas em parceria com instituições de ensino já existentes, com estruturas próprias.

“Muitas pessoas não fazem curso superior, pois não têm oportunidades. A gente sabe que a educação abre portas. Sonho com um Estado mais igual em termos de oportunidades. Temos um país rico, mas desigual. Sonho com um Estado sem pobreza, sem ver pessoas passando necessidade. O Espírito Santo tem muitas coisas a apresentar, como o melhor ensino médio do país. Tenho plena convicção que é a educação que nos levará a ser um Estado menos violento”, pontuou o governador Renato Casagrande durante o lançamento do projeto.

Cursos em áreas como ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática serão ofertados na nova universidade Crédito: Annie Spratt/Unsplash e Julia Cameron/Pexels

ENTENDA COMO VAI FUNCIONAR

Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES)

O sistema reúne e organiza as políticas públicas estaduais de educação profissional de níveis técnico e superior, além da pesquisa, extensão e inovação.

Por meio do decreto que instituiu o programa UniversidadES, foi criada ainda a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que será responsável pela oferta de vagas.

Vagas

Serão ofertadas mil vagas por meio da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

Serão 500 vagas em cursos de graduação e 500 vagas em cursos de pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento.



Instituições responsáveis pelos cursos

A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) será implantada em regime de colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mediante a oferta de cursos e programas de educação superior e pós-graduação.

Cursos ofertados

Ainda estão sendo definidos, mas terão como foco as áreas STEAM, do inglês:

Science (Ciências),

Technology (Tecnologia),

Engineering (Engenharia),

Arts (Artes); e

Mathematics (Matemática).

Por meio da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), por exemplo, serão ofertados cursos de graduação em áreas como:

Bachalerado em Ciências de Dados;

Bachalerado em Tecnologia da Informação;

Bacharelado em Engenharia da Computação.

Tecnologias da informação Crédito: Pixabay

Educação em Direitos Humanos;

Ensino de Química;

Recursos Digitais e a Produção de Textos Escolares;

Entre outros.

Graduação: Tecnologia em Sistemas para Internet;

Graduação: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Pós-graduação: Lato Sensu em Metodologias Práticas para o Ensino Fundamental;

Pós-graduação: Lato Sensu em Gestão Pública;

Pós-graduação: Lato Sensu em Agroecologia e Sustentabilidade;

Pós-graduação: Lato Sensu em Informática na Educação;



Pós-graduação: Lato Sensu em Especialização em Ensino Interdisciplinar em Saúde e Meio Ambiente;



Pós-graduação: Lato Sensu em Tecnologias Empresariais;



Pós-graduação: Lato Sensu em Desenvolvimento Web;



Pós-graduação: Lato Sensu em Engenharia de Produção com Ênfase em Transporte;



Pós-graduação: Lato Sensu em Educação - Currículo e Ensino;



Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Educação Especial Inclusiva;



Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Uso de Tecnologias Educacionais;



Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Gestão Empresarial com Foco em Micro e Pequenas Empresas.

Formato das aulas

A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) irá funcionar em formato híbrido, por meio de ensino a distância (EaD) e utilização dos polos de apoio presenciais já existentes da Universidade Aberta Brasil (UAB), em 34 municípios do Espírito Santo.

Polos de ensino a distância (EAD)

Alguns detalhes sobre o programa ainda serão definidos. Contudo, já é prevista a oferta de vagas em 35 polos de educação a distância (EAD) distribuídos em 34 municípios:

Afonso Cláudio;

Alegre;

Aracruz;

Baixo Guandu;

Barra de São Francisco;

Bom Jesus do Norte;

Cachoeiro de Itapemirim;

Cariacica;

Castelo;

Colatina (Sede e Itapina);

Conceição da Barra;

Domingos Martins;

Ecoporanga;

Guarapari;

Ibatiba;

Itapemirim;

Iúna;

Linhares;

Mantenópolis;

Mimoso do Sul;

Montanha;

Nova Venécia;

Pinheiros;

Piúma;

Santa Leopoldina;

Santa Maria de Jetibá;

Santa Teresa;

São Mateus;

Serra;

Vargem Alta;

Venda Nova do Imigrante;

Viana;

Vila Velha; e

Vitória.

Como se candidatar às vagas