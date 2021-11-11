Universidade estadual do ES: vai ter vestibular? Quais são os cursos? Entenda

Quem busca uma chance de cursar o ensino superior de graça ganhou novas oportunidades. O governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (11), o Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES), programa de fomento à educação que criou a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que oferecerá mil vagas para formação de nível superior a distância a partir de 2022.
Serão disponibilizadas, a princípio, 500 vagas para graduação e 500 vagas para pós-graduação em áreas como ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O Estado não construirá uma universidade. As oportunidades serão ofertadas em parceria com instituições de ensino já existentes, com estruturas próprias.
A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) será implantada em regime de colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que serão responsáveis pela oferta de cursos.
“Muitas pessoas não fazem curso superior, pois não têm oportunidades. A gente sabe que a educação abre portas. Sonho com um Estado mais igual em termos de oportunidades. Temos um país rico, mas desigual. Sonho com um Estado sem pobreza, sem ver pessoas passando necessidade. O Espírito Santo tem muitas coisas a apresentar, como o melhor ensino médio do país. Tenho plena convicção que é a educação que nos levará a ser um Estado menos violento”, pontuou o governador Renato Casagrande durante o lançamento do projeto.
ENTENDA COMO VAI FUNCIONAR
Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES)
- O sistema reúne e organiza as políticas públicas estaduais de educação profissional de níveis técnico e superior, além da pesquisa, extensão e inovação.
- Por meio do decreto que instituiu o programa UniversidadES, foi criada ainda a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que será responsável pela oferta de vagas.
Vagas
- Serão ofertadas mil vagas por meio da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).
- Serão 500 vagas em cursos de graduação e 500 vagas em cursos de pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento.
Instituições responsáveis pelos cursos
A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) será implantada em regime de colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mediante a oferta de cursos e programas de educação superior e pós-graduação.
Cursos ofertados
Ainda estão sendo definidos, mas terão como foco as áreas STEAM, do inglês:
- Science (Ciências),
- Technology (Tecnologia),
- Engineering (Engenharia),
- Arts (Artes); e
- Mathematics (Matemática).
Por meio da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), por exemplo, serão ofertados cursos de graduação em áreas como:
- Bachalerado em Ciências de Dados;
- Bachalerado em Tecnologia da Informação;
- Bacharelado em Engenharia da Computação.
Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) fornecerá cursos de pós-graduação como, por exemplo:
- Educação em Direitos Humanos;
- Ensino de Química;
- Recursos Digitais e a Produção de Textos Escolares;
- Entre outros.
Também devem ser ofertados cursos no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), tais como:
- Graduação: Tecnologia em Sistemas para Internet;
- Graduação: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Metodologias Práticas para o Ensino Fundamental;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Gestão Pública;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Agroecologia e Sustentabilidade;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Informática na Educação;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Especialização em Ensino Interdisciplinar em Saúde e Meio Ambiente;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Tecnologias Empresariais;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Desenvolvimento Web;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Engenharia de Produção com Ênfase em Transporte;
- Pós-graduação: Lato Sensu em Educação - Currículo e Ensino;
- Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Educação Especial Inclusiva;
- Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Uso de Tecnologias Educacionais;
- Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Gestão Empresarial com Foco em Micro e Pequenas Empresas.
Formato das aulas
A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) irá funcionar em formato híbrido, por meio de ensino a distância (EaD) e utilização dos polos de apoio presenciais já existentes da Universidade Aberta Brasil (UAB), em 34 municípios do Espírito Santo.
Polos de ensino a distância (EAD)
Alguns detalhes sobre o programa ainda serão definidos. Contudo, já é prevista a oferta de vagas em 35 polos de educação a distância (EAD) distribuídos em 34 municípios:
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Aracruz;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Bom Jesus do Norte;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina (Sede e Itapina);
- Conceição da Barra;
- Domingos Martins;
- Ecoporanga;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Linhares;
- Mantenópolis;
- Mimoso do Sul;
- Montanha;
- Nova Venécia;
- Pinheiros;
- Piúma;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Mateus;
- Serra;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana;
- Vila Velha; e
- Vitória.
Como se candidatar às vagas
- O processo seletivo para as 500 vagas de pós-graduação serão anunciadas até 15 de dezembro, para início do curso no primeiro semestre letivo de 2022.
- Cada instituição contará com um processo seletivo próprio, mas o conselho criado para coordenar a oferta de vagas buscará um diálogo para unificar a seleção e incluir um critério social para a disputa de oportunidades.
- Já as 500 vagas para graduação serão anunciadas em abril do ano que vem, para início do curso no segundo semestre de 2022.
- A seleção, como ocorre com o Nossa Bolsa (programa de bolsas do governo do ES), será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
- Quem não se inscreveu para realizar a prova do Enem deste ano não conseguirá concorrer às vagas para estudar de graça em 2022. As oportunidades, entretanto, serão contínuas, então será possível fazer novas tentativas em outros anos.