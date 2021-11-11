ES lança universidade estadual a distância com mil vagas; veja cursos

Subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Denio Rebello Arantes, apresenta sistema UniversidadES Crédito: Reprodução/YouTube

Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES), programa de fomento à educação que vai oferecer mil vagas para formação de nível superior a distância a partir de 2022. governo do Estado anunciou, na manhã desta quinta-feira (11), o lançamento do, programa de fomento à educação que vai oferecera distância a partir de 2022.

Hoje, o Estado já conta com uma série de ações relacionadas ao ensino, desde a educação básica. O objetivo do novo programa é reunir e organizar as políticas estaduais de educação profissional de níveis técnico e superior.

Neste cenário, serão disponibilizadas, a princípio, 500 vagas para graduação e 500 vagas para pós-graduação em áreas como ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O Estado não construirá uma universidade. As oportunidades serão ofertadas em parceria com instituições de ensino já existentes, com estruturas próprias.

“Vamos fazer uma parceria com instituições tradicionais do Espírito Santo e de fora do Estado para oferta de novas vagas. É isso que se torna esse projeto que estamos chamando UniversidadES. Não é uma universidade física. É um Sistema Universidade Estadual do Espírito Santo”, pontuou o subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Denio Rebello Arantes.

ES lança universidade estadual a distância com mil vagas Crédito: Reprodução/YouTube

OFERTA DE VAGAS

Cronograma de inscrição e início das aulas

As 500 vagas para pós-graduação serão anunciadas no mês de dezembro, para início do curso no primeiro semestre letivo de 2022. Cada instituição contará com um processo seletivo próprio.

Já as 500 vagas para graduação serão anunciadas em abril do ano que vem, para início do curso no segundo semestre. A seleção, como ocorre com o Nossa Bolsa, será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Quem não se inscreveu para realizar a prova do Enem deste ano não conseguirá concorrer às vagas para estudar de graça em 2022. As oportunidades, entretanto, serão contínuas, então será possível fazer novas tentativas em outros anos.

As instituições em que os cursos serão disponibilizadas

A oferta de vagas será feita por meio de instituições de ensino com as quais o governo do Estado firmou parceria.

UNIVESP

Por meio da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), por exemplo, serão ofertados cursos de graduação em áreas como:

Bachalerado em Ciências de Dados;

Bachalerado em Tecnologia da Informação;

Bacharelado em Engenharia da Computação.

UFES

Educação em Direitos Humanos;

Ensino de Química;

Recursos Digitais e a Produção de Textos Escolares;

Entre outros.

IFES

Graduação: Tecnologia em Sistemas para Internet;

Graduação: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Pós-graduação: Lato Sensu em Metodologias Práticas para o Ensino Fundamental;

Pós-graduação: Lato Sensu em Gestão Pública;

Pós-graduação: Lato Sensu em Agroecologia e Sustentabilidade;

Pós-graduação: Lato Sensu em Informática na Educação;



Pós-graduação: Lato Sensu em Especialização em Ensino Interdisciplinar em Saúde e Meio Ambiente;



Pós-graduação: Lato Sensu em Tecnologias Empresariais;



Pós-graduação: Lato Sensu em Desenvolvimento Web;



Pós-graduação: Lato Sensu em Engenharia de Produção com Ênfase em Transporte;



Pós-graduação: Lato Sensu em Educação - Currículo e Ensino;



Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Educação Especial Inclusiva;



Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Uso de Tecnologias Educacionais;



Pós-graduação: Aperfeiçoamento em Gestão Empresarial com Foco em Micro e Pequenas Empresas.

Tecnologias da informação Crédito: Pixabay

Polos de Ensino a Distância (EAD)

Alguns detalhes sobre o programa ainda serão definidos. Contudo, já é prevista a oferta de vagas feita em 35 polos de educação a distância (EAD), em 34 municípios: