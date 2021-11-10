Semana começa com alerta de chuvas intensas já que outro feriado se aproxima

Nuvens carregadas já começam a chegar para o feriado no ES Crédito: Pixabay

No começo desta semana, foi emitido (novamente) um novo alerta para o risco de chuvas intensas em todo o Espírito Santo. Entretanto, os capixabas afirmam não estarem surpresos, já que o feriado da Proclamação da República (15/11) se aproxima.

Tal fenômeno chamou atenção dos especialistas: "Percebemos a formação de nuvens carregadas e de chuvas intensas toda vez que há feriados no estado. Por isso, estamos analisando a possibilidade dos feriados serem a solução para o abastecimento hídrico”, afirmou o meteorologista José Sochove.

Caso a relação seja comprovada, é possível que haja mudanças no calendário dos capixabas a fim de promover abastecimento durante todo o ano.