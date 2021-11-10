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Humor

Semana começa com alerta de chuvas intensas já que outro feriado se aproxima

Especialistas capixabas não se mostraram surpresos pois percebem que sempre existe a formação de nuvens carregadas toda vez que há feriados no Espírito Santo

Públicado em 

10 nov 2021 às 07:00
O Parcial

Colunista

O Parcial

Nuvens carregadas
Nuvens carregadas já começam a chegar para o feriado no ES Crédito: Pixabay
No começo desta semana, foi emitido (novamente) um novo alerta para o risco de chuvas intensas em todo o Espírito Santo. Entretanto, os capixabas afirmam não estarem surpresos, já que o feriado da Proclamação da República (15/11) se aproxima.
Tal fenômeno chamou atenção dos especialistas: "Percebemos a formação de nuvens carregadas e de chuvas intensas toda vez que há feriados no estado. Por isso, estamos analisando a possibilidade dos feriados serem a solução para o abastecimento hídrico”, afirmou o meteorologista José Sochove.
Caso a relação seja comprovada, é possível que haja mudanças no calendário dos capixabas a fim de promover abastecimento durante todo o ano.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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