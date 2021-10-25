Por pouco uso, setas e retrovisores serão itens opcionais em carros no ES

Motoristas não fazem uso da seta Crédito: Pixabay

Devido à baixa adesão por motoristas capixabas, setas e retrovisores serão itens opcionais na compra de veículos novos nas concessionárias do Espírito Santo. O assunto foi apontado por diversos usuários, que não viam a necessidade da alavanca e também viram a chance de ver o preço do veículo ficar mais em conta.

"Não é justo o motorista capixaba pagar por algo que não utiliza", diz Sandro Uotison, acreditando que conseguirá um bom desconto.

Na contramão à medida, concessionárias acreditam na necessidade do uso dos itens para a segurança de todos e até oferecem estender a garantia do veículo para quem mais usá-los. Na hora da revisão, o contador de quantas vezes a ferramenta foi usada vai indicar o prazo da extensão do prazo do seguro.