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Humor

Por pouco uso, setas e retrovisores serão itens opcionais em carros no ES

Concessionárias estudam estender a garantia caso os itens de segurança permaneçam

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

25 out 2021 às 02:00
O Parcial

Colunista

O Parcial

Direção, motorista
Motoristas não fazem uso da seta Crédito: Pixabay
Projeto Todas Elas
Devido à baixa adesão por motoristas capixabas, setas e retrovisores serão itens opcionais na compra de veículos novos nas concessionárias do Espírito Santo. O assunto foi apontado por diversos usuários, que não viam a necessidade da alavanca e também viram a chance de ver o preço do veículo ficar mais em conta.
"Não é justo o motorista capixaba pagar por algo que não utiliza", diz Sandro Uotison, acreditando que conseguirá um bom desconto. 
Na contramão à medida, concessionárias acreditam na necessidade do uso dos itens para a segurança de todos e até oferecem estender a garantia do veículo para quem mais usá-los. Na hora da revisão, o contador de quantas vezes a ferramenta foi usada vai indicar o prazo da extensão do prazo do seguro.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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