Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
HUMOR

Feriado tem previsão de tempo mais fechado do que o próprio capixaba

Segundo meteorologista, clima está igual a personalidade dos moradores do ES, já que a maioria não é tão calorosa

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 16:08

Públicado em 

11 out 2021 às 16:08
O Parcial

Colunista

O Parcial

Nuvens, tempo fechado, temporal
Tempo estará igual ao capixaba nesta terça (12): fechado Crédito: Pixabay
O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, renovou o alerta meteorológico para todo o Espírito Santo e agora também destaca para a possibilidade de acumulado de chuva nas próximas 24 horas. Foi decretado nesta segunda-feira (11/10), alerta laranja para acumulado de chuvas intensas válido até quarta-feira (13/10). A previsão é de tempo fechado, característica semelhante ao comportamento de quem mora no estado.
"É preciso que os capixabas se preparem para um feriado com tempo bastante fechado, o que não é tão diferente da personalidade dos mesmos, já que em sua maioria não são tão calorosos", afirmou a meteorologista Maria Nuvoli.
Para mais informações ou em casos de risco, entre em contato com o Corpo de Bombeiros (193) ou com a Defesa Civil (199).

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Turista dá "bom dia" e causa tumulto e confusão em bairro nobre de Vitória

Com Instagram fora do ar, academias registram apenas 10% de alunos no ES

ES distribui essência de citronela para que usuários de vape assumam papel de fumacê

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Previsão do Tempo Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
ES vai ter um ano para elaborar Plano de Educação da próxima década
Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados