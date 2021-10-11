Feriado tem previsão de tempo mais fechado do que o próprio capixaba

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, renovou o alerta meteorológico para todo o Espírito Santo e agora também destaca para a possibilidade de acumulado de chuva nas próximas 24 horas. Foi decretado nesta segunda-feira (11/10), alerta laranja para acumulado de chuvas intensas válido até quarta-feira (13/10). A previsão é de tempo fechado, característica semelhante ao comportamento de quem mora no estado.
"É preciso que os capixabas se preparem para um feriado com tempo bastante fechado, o que não é tão diferente da personalidade dos mesmos, já que em sua maioria não são tão calorosos", afirmou a meteorologista Maria Nuvoli.
Para mais informações ou em casos de risco, entre em contato com o Corpo de Bombeiros (193) ou com a Defesa Civil (199).
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