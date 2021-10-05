Com Instagram fora do ar, academias registram apenas 10% de alunos no ES

Academia vazia por conta do 'caladão' no Instagram Crédito: Danielle Cerullo/Unsplash

O caladão das redes sociais pegou os capixabas de surpresa nessa segunda (4). As consequências foram diversas, tanto nas relações sociais como também no comércio, principalmente nos que dependem dos aplicativos para efetuarem uma venda.

Além disso, sem poder postar que "tá pago", capixabas deixaram os salões das academias vazios nessa segunda na Grande Vitória. De acordo com a associação dos marombeiros, a queda no check-in foi alta. "Apenas 10% de alunos compareceram em academias da Grande Vitória", disse Zé do Supino, presidente da associação.

Malu Selfie foi uma das alunas que preferiu não comparecer. Segundo ela, a série de fotos no espelho faz parte do seu treino diário. "Ir para não treinar por completo não vale a pena", disse a jovem.