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Feriado chuvoso

Instituto renova aviso e alerta para acumulado de chuva em todo o ES

O Inmet chama a atenção para a possibilidade para volumes significativos entre 30 a 60 mm por hora ou variando ente 50 a 100 mm ao longo do dia. Aviso é válido até a manhã desta terça (12)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 out 2021 às 12:29

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 12:29

Meteorologia
O novo aviso do Inmet alerta para possibilidade de acumulado de chuva em todo o ES pelas próximas 24 horas Crédito: Reprodução/Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, renovou o alerta meteorológico para todo o Espírito Santo e agora também destaca para a possibilidade de acumulado de chuva nas próximas 24 horas. Até as 10h desta terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, todas as regiões capixabas podem acumular volumes entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

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A chuva, que desde sábado (9) atinge o ES, já provocou alagamentos na Grande Vitória e deixou o trânsito complicado nesta segunda-feira (11), especialmente nas primeiras horas da manhã na Região Metropolitana.
Com a manutenção das chuvas, são grandes as possibilidades de novos problemas, como alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e valões. O alerta do Inmet se estende também para todo o Estado do Rio de Janeiro e também para as cidades mineiras que fazem divisa com o ES e o RJ.
Chuva no ES: ruas alagadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha
Chuva no ES: ruas alagadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Os aguaceiros contabilizados até o momento no Estado indicam que Cariacica foi o município de 85.5 mm nas últimas 24h, seguido por Vila Velha com 78.11 mm. Na sequência aparecem a Serra, com 71.58 mm, Viana, com 69.8 mm e Guarapari com 61.95 mm. A Capital capixaba contabilizou 51.77 mm, de acordo com a Defesa Civil estadual.

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