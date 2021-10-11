O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, renovou o alerta meteorológico para todo o Espírito Santo e agora também destaca para a possibilidade de acumulado de chuva nas próximas 24 horas. Até as 10h desta terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, todas as regiões capixabas podem acumular volumes entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
Instituto renova aviso e alerta para acumulado de chuva em todo o ES
A chuva, que desde sábado (9) atinge o ES, já provocou alagamentos na Grande Vitória e deixou o trânsito complicado nesta segunda-feira (11), especialmente nas primeiras horas da manhã na Região Metropolitana.
Com a manutenção das chuvas, são grandes as possibilidades de novos problemas, como alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e valões. O alerta do Inmet se estende também para todo o Estado do Rio de Janeiro e também para as cidades mineiras que fazem divisa com o ES e o RJ.
Os aguaceiros contabilizados até o momento no Estado indicam que Cariacica foi o município de 85.5 mm nas últimas 24h, seguido por Vila Velha com 78.11 mm. Na sequência aparecem a Serra, com 71.58 mm, Viana, com 69.8 mm e Guarapari com 61.95 mm. A Capital capixaba contabilizou 51.77 mm, de acordo com a Defesa Civil estadual.