Instituto renova aviso e alerta para acumulado de chuva em todo o ES

O novo aviso do Inmet alerta para possibilidade de acumulado de chuva em todo o ES pelas próximas 24 horas

Com a manutenção das chuvas, são grandes as possibilidades de novos problemas, como alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios e valões. O alerta do Inmet se estende também para todo o Estado do Rio de Janeiro e também para as cidades mineiras que fazem divisa com o ES e o RJ.