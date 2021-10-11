Chuva no ES: Grande Vitória tem alerta para riscos de deslizamentos

O alerta também é de nível moderado para risco de alagamentos que, segundo o boletim, podem causar acumulados significativos. A previsão do Inmet é de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia em todo o Estado, com ventos de 60 a 100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.