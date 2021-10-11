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Chuva no ES: Grande Vitória tem alerta para riscos de deslizamentos

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais informou haver risco de movimentação de massas em Cariacica, Viana, Vila Velha e Serra nesta segunda-feira (11)

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:41

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 out 2021 às 10:41
Chuva no ES: ruas alagadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha
Chuva pode causar deslizamentos de terra em cidades da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Um boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta segunda-feira (11) aponta para o risco de deslizamentos em municípios da Grande Vitória. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), há risco moderado para movimento de massa em CariacicaVianaVila Velha e Serra.
Os dados da Defesa Civil Estadual apontam, no entanto, que ainda não houve registro de ocorrências graves relacionadas à chuva no Estado. Os quatro municípios citados no relatório do órgão são os que tiveram o maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas. A Grande Vitória foi a região mais afetada, com sete cidades dos dez primeiros da lista. Confira abaixo:
  1. Cariacica – 85.55 mm
  2. Vila Velha – 78.11 mm
  3. Serra – 71.58 mm
  4. Viana – 69.8 mm
  5. Guarapari – 61.95 mm 
  6. Vitória – 51.77 mm
  7. Aracruz – 46.85 mm
  8. Fundão – 44.53 mm
  9. Mimoso do Sul – 43.80 mm
  10. Bom Jesus do Norte – 42.00 mm
O boletim meteorológico traz também alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas em todo o Espírito Santo. De acordo com o documento, há condições favoráveis para chuvas de nível moderado a forte nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória na tarde desta segunda-feira.
O alerta também é de nível moderado para risco de alagamentos que, segundo o boletim, podem causar acumulados significativos. A previsão do Inmet é de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia em todo o Estado, com ventos de 60 a 100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

CHUVA JÁ CAUSA TRANSTORNOS

chuva registrada nesta segunda-feira já provoca transtornos na Grande Vitória. Desde as primeiras horas do dia, já é possível ver pontos de alagamentos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana.

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