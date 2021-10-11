Cariacica é cidade do ES onde mais choveu nas últimas 24h

Além das chuvas, o boletim descreve que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alertas para deslizamento para municípios da Grande Vitória. Conforme o documento, há risco moderado de movimento de massa em Cariacica, Viana, Vila Velha e Serra.

O alerta também é de nível moderado para risco de alagamentos que, segundo o boletim, podem causar acumulados significativos. A previsão do Inmet é de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia em todo o Estado, com ventos de 60 a 100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.