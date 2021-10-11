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Boletim meteorológico

Cariacica é cidade do ES onde mais choveu nas últimas 24h

Município registrou 85,55 mm, segundo dados divulgados na manhã desta segunda-feira (11) pela Defesa Civil Estadual. Há ainda riscos de deslizamentos na Grande Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 out 2021 às 10:13

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:13

Chuva deixou ruas alagadas no bairro Vila Independência, em Cariacica
Chuva deixou ruas alagadas no bairro Vila Independência, em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta
O município de Cariacica registrou o maior acumulado de chuvas em um período de 24 horas: 85,55 milímetros. A informação consta no boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil Estadual por volta de 9h30 desta segunda-feira (11). 
Segundo o documento do governo do Estado, a região mais afetada pelas chuvas foi a Grande Vitóriaonde transtornos como alagamentos já estão sendo registrados. Dos 10 municípios com maior acumulado de chuva no Espírito Santo em 24 horas, os seis primeiros fazem parte da Região Metropolitana. Confira a lista:
  1. Cariacica – 85,55 mm
  2. Vila Velha – 78,11 mm
  3. Serra – 71,58 mm
  4. Viana – 69,8 mm
  5. Guarapari – 61,95 mm 
  6. Vitória – 51,77 mm
  7. Aracruz – 46,85 mm
  8. Fundão – 44,53 mm
  9. Mimoso do Sul – 43,80 mm
  10. Bom Jesus do Norte – 42,00 mm
Além das chuvas, o boletim descreve que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alertas para deslizamento para municípios da Grande Vitória. Conforme o documento, há risco moderado de movimento de massa em Cariacica, Viana, Vila Velha e Serra.

Chuva no ES: ruas alagadas no bairro Cobilândia, em Vila Velha

Por fim, o boletim meteorológico traz alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas em todo o Espírito Santo. De acordo com o documento, há condições favoráveis para chuvas de nível moderado a forte nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória na tarde desta segunda-feira.
O alerta também é de nível moderado para risco de alagamentos que, segundo o boletim, podem causar acumulados significativos. A previsão do Inmet é de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia em todo o Estado, com ventos de 60 a 100 km/h. Há também risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

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