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Marinha emite alerta para ressaca no mar no litoral do ES

Aviso é válido para a madrugada desta terça-feira (12) e compreende toda a costa ao Sul de Linhares. Nestas condições, atividades como pesca e esportes podem ser afetadas

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2021 às 08:52
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Com o mar mais agitado, as ondas tendem a ficar mais fortes e intensas no período do alerta emitido pela Marinha Crédito: Vitor Jubini
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia, emitiu um aviso meteorológico  para condições favoráveis à ocorrência de ressaca na faixa litorânea compreendida entre os estados de São Paulo, ao Norte de Santos, e do Espírito Santo, ao Sul de Linhares, entre a madrugada desta terça-feira (12) até a manhã do dia 13 de outubro.

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Desta forma, são esperadas ondulações maiores, o que coloca atividades como pesca e esportes em alerta devido à agitação na água.
Em relação ao tempo, a segunda-feira (11) começou chuvosa em praticamente todo o Espírito Santo, inclusive com alerta meteorológico para chuva e grande acumulado de chuva até o fim da manhã. Os ventos costeiros podem oscilar entre 60 km/h e 100 km/h na costa do ES durante o período vigente do aviso climático.

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