Marinha emite alerta para ressaca no mar no litoral do ES

Com o mar mais agitado, as ondas tendem a ficar mais fortes e intensas no período do alerta emitido pela Marinha

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia, emitiu um aviso meteorológico para condições favoráveis à ocorrência de ressaca na faixa litorânea compreendida entre os estados de São Paulo, ao Norte de Santos, e do Espírito Santo, ao Sul de Linhares, entre a madrugada desta terça-feira (12) até a manhã do dia 13 de outubro.