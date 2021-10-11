A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia, emitiu um aviso meteorológico para condições favoráveis à ocorrência de ressaca na faixa litorânea compreendida entre os estados de São Paulo, ao Norte de Santos, e do Espírito Santo, ao Sul de Linhares, entre a madrugada desta terça-feira (12) até a manhã do dia 13 de outubro.
Marinha emite alerta para ressaca no mar no litoral do ES
Desta forma, são esperadas ondulações maiores, o que coloca atividades como pesca e esportes em alerta devido à agitação na água.
Em relação ao tempo, a segunda-feira (11) começou chuvosa em praticamente todo o Espírito Santo, inclusive com alerta meteorológico para chuva e grande acumulado de chuva até o fim da manhã. Os ventos costeiros podem oscilar entre 60 km/h e 100 km/h na costa do ES durante o período vigente do aviso climático.