ES recebe alerta de chuva e de ventos que podem chegar a 100 km/h

Alerta de chuvas volumosas e ventos fortes para todo o ES Crédito: Inmet

De acordo com as informações do Inmet, o aviso de perigo prevê chuvas volumosas, entre 50 e 100 milímetros em 24 horas, e ventos fortes, que podem variar entre 60 a 100 km/h. O alerta é válido das 11 horas deste domingo (10) até a manhã de segunda-feira (11), podendo ser prorrogado.

Áreas sujeitas ao aviso meteorológico do Incaper no domingo, 10 de outubro Crédito: Incaper

Ainda de acordo com o Incaper, de segunda (11) a quarta-feira (13), permanece o nível de alerta devido à persistência das condições favoráveis para chuvas de intensidade moderada a forte, que podem resultar em acumulados significativos em algumas regiões capixabas.

Áreas sujeitas ao aviso meteorológico de segunda (11) a quarta-feira (13) Crédito: Incaper

OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO ES

No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:

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Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:

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À reportagem de A Gazeta, o Incaper explicou o motivo de ter sido recorrente este tipo de chuva no Estado capixaba. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, o granizo se desenvolve a partir de nuvens de tempestade — e episódios, se recorrentes, podem resultar em grandes volumes de chuva em curto período de tempo.

COMO SE FORMA O GRANIZO