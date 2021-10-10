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Inmet

ES recebe alerta de chuva e de ventos que podem chegar a 100 km/h

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é válido para todas as 78 cidades capixabas, até a manhã de segunda-feira (11), podendo ser prorrogado

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2021 às 10:39
Alerta de chuvas volumosas e ventos fortes para todo o ES
Alerta de chuvas volumosas e ventos fortes para todo o ES Crédito: Inmet
Após um longo período de estiagem e registros isolados de tempestade com granizo na Região Serrana do Espírito Santo na última semana, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuva forte e ventos intensos para todas as 78 cidades capixabas. 
De acordo com as informações do Inmet, o aviso de perigo prevê chuvas volumosas, entre 50 e 100 milímetros em 24 horas, e ventos fortes, que podem variar entre 60 a 100 km/h.  O alerta é válido das 11 horas deste domingo (10) até a manhã de segunda-feira (11), podendo ser prorrogado.
Na última sexta-feira (8), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia atualizado uma previsão com alerta vermelho de fortes chuvas para o Espírito Santo, válido até a terça-feira (12), porém não compreendia todo o Estado.
Áreas sujeitas ao Aviso Meteorológico para o dia 10 de outubro de 2021.
Áreas sujeitas ao aviso meteorológico do Incaper no domingo, 10 de outubro Crédito: Incaper
Ainda de acordo com o Incaper, de segunda (11) a quarta-feira (13), permanece o nível de alerta devido à persistência das condições favoráveis para chuvas de intensidade moderada a forte, que podem resultar em acumulados significativos em algumas regiões capixabas.
Áreas sujeitas ao Aviso Meteorológico para os dias 11, 12 e 13 de outubro de 2021
Áreas sujeitas ao aviso meteorológico de segunda (11) a quarta-feira (13) Crédito: Incaper

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OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO ES

Moradores de Santa Leopoldina e de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, registraram chuva de granizo na última quinta-feira (7). À reportagem de A Gazeta, o morador Martony Santos Foeger enviou um vídeo do distrito de Caramuru de Baixo, em Santa Leopoldina.
No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:
Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:
À reportagem de A Gazeta, o Incaper explicou o motivo de ter sido recorrente este tipo de chuva no Estado capixaba. Segundo o meteorologista Hugo Ramos, o granizo se desenvolve a partir de nuvens de tempestade — e episódios, se recorrentes, podem resultar em grandes volumes de chuva em curto período de tempo.

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