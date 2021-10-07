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Região Serrana

Vídeos: cidades registram chuva de granizo no Espírito Santo

Alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já previa chuva de granizo em Santa Leopoldina e Domingos Martins, onde fenômeno ocorreu na tarde desta quinta (7)

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:36

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

07 out 2021 às 18:36
Moradores registraram chuva de granizo em Santa Leopoldina e Domingos Martins e
Moradores registraram chuva de granizo em Santa Leopoldina e Domingos Martins Crédito: Reprodução
Moradores de Santa Leopoldina e de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, registraram chuva de granizo nos municípios no final da tarde desta quinta-feira (7).
À reportagem de A Gazeta, o morador Martony Santos Foeger enviou um vídeo do distrito de Caramuru de Baixo, em Santa Leopoldina. 
No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:
Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:

ALERTA DE TEMPESTADE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta com aviso de perigo para tempestade em 68 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até às 11h desta sexta-feira (8).
É esperada chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo .Há, ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Os municípios sob alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Bom Jesus do Norte
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jaguaré
  36. Jerônimo Monteiro
  37. João Neiva
  38. Laranja da Terra
  39. Linhares
  40. Mantenópolis
  41. Marataízes
  42. Marechal Floriano
  43. Marilândia
  44. Mimoso do Sul
  45. Muniz Freire
  46. Muqui
  47. Nova Venécia
  48. Pancas
  49. Piúma
  50. Presidente Kennedy
  51. Rio Bananal
  52. Rio Novo do Sul
  53. Santa Leopoldina
  54. Santa Maria de Jetibá
  55. Santa Teresa
  56. São Domingos do Norte
  57. São Gabriel da Palha
  58. São José do Calçado
  59. São Mateus
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Valério
  67. Vila Velha
  68. Vitória

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