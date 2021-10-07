Vídeos: cidades registram chuva de granizo no Espírito Santo

Moradores registraram chuva de granizo em Santa Leopoldina e Domingos Martins Crédito: Reprodução

À reportagem de A Gazeta, o morador Martony Santos Foeger enviou um vídeo do distrito de Caramuru de Baixo, em Santa Leopoldina.

No mesmo distrito, outro morador, Vonildo Bremenkamp, registrou imagens do fenômeno. Ele trabalha na região e afirmou que, apesar da chuva e granizo, ainda não há registro de prejuízo no local. A Defesa Civil de Santa Leopoldina foi acionada e acompanha o caso. Veja:

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Moradores de Domingos Martins também registraram chuva de granizo, na localidade de Melgaço. A reportagem de A Gazeta acionou a prefeitura, mas ainda não houve retorno sobre os possíveis danos. Veja as imagens:

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ALERTA DE TEMPESTADE

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta com aviso de perigo para tempestade em 68 municípios do Espírito Santo. O aviso é válido até às 11h desta sexta-feira (8).

É esperada chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo .Há, ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Os municípios sob alerta: