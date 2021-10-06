Cidades do ES têm alerta para chuvas e ventos fortes

Segundo o instituto, é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet dá as seguintes instruções: