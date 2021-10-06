Cidades do ES têm alerta para chuvas e ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas com perigo potencial para sete municípios do Espírito Santo. O aviso está em vigência desde o fim da manhã desta quarta-feira (6) e tem validade até as 11h desta quinta-feira (7). As previsões meteorológicas divulgadas pelo instituto são as mesmas informadas em outro aviso na terça (5), mas valendo para 50 cidades.
Segundo o instituto, é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet dá as seguintes instruções:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
MUNICÍPIOS EM ALERTA:
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna