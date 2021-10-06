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Perigo potencial

Cidades do ES têm alerta para chuvas e ventos fortes

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 16:06

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

06 out 2021 às 16:06
Setembro começa com chuva no ES
Há alerta de chuvas e ventos fortes para sete municípios do ES  Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas com perigo potencial para sete municípios do Espírito Santo. O aviso está em vigência desde o fim da manhã desta quarta-feira (6) e tem validade até as 11h desta quinta-feira (7). As previsões meteorológicas divulgadas pelo instituto são as mesmas informadas em outro aviso na terça (5), mas valendo para 50 cidades.
Segundo o instituto, é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet dá as seguintes instruções:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

MUNICÍPIOS EM ALERTA:

  1. Divino de São Lourenço
  2. Dores do Rio Preto
  3. Guaçuí
  4. Ibatiba
  5. Ibitirama
  6. Irupi
  7. Iúna

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