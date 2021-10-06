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Previsão do tempo

Feriado será de chuva e até com chance de temporal no ES

O Climatempo prevê que segunda (11) e terça (12) serão de tempo fechado, com acumulados de chuva entre 30 mm e 40 mm por dia. Temperatura deve esfriar

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 10:15

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 out 2021 às 10:15
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
A previsão é de tempo fechado para todo o Estado no feriado da próxima terça-feira (12) Crédito: Fernando Madeira
Para quem esperava o feriado da próxima terça-feira (12) para aproveitar a folga e ir à praia no meio da semana, é melhor começar a mudar os planos. De acordo com o Climatempo, o Espírito Santo terá chuvas desde o final de semana, que serão intensificadas justamente na segunda (11) e na terça-feira, com risco até de alagamentos e temporais.
O Climatempo informou que a segunda e a terça-feira terão volumes de chuva entre 30 mm e 40 mm por dia. Por isso, o portal alerta para condições favoráveis de alagamentos. Há o risco de temporais com raios e trovões, além de ventos fortes, com rajadas entre 60 km/h e 70 km/h.
Por conta do aumento da chuva, também podem ter quedas de temperatura em todo o Estado. As máximas, segundo o portal, ficarão em torno de 24 °C, com períodos de temperaturas mais amenas, entre a tarde e a noite. 

MAR AGITADO

Com a previsão de temporais e ventos fortes, o Climatempo indica também que o mar do Espírito Santo deverá ficar bastante agitado. Conforme o portal, há previsão de ressacas, com ondas de 2,5 m a 3 m de altura, entre a segunda (11) e a quarta-feira (13).
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Espírito Santo poderá ter mar agitado com ondas entre 2,5 e 3 metros Crédito: Vitor Jubini
Feriado será de chuva e até com chance de temporal no ES

FINAL DE SEMANA TAMBÉM SERÁ DE CHUVAS

Além do feriado, o capixaba terá um final de semana com tempo fechado e temperaturas baixas. Há previsão de chuva já a partir da sexta-feira (8), principalmente na Grande Vitória e na Região Centro-Sul.
No sábado (9), deve haver chuvas na madrugada e ao longo do dia, com acumulados previstos para 15 milímetros. Na Região Norte, a chuva será mais isolada e com volumes menores, entre 5 mm e 10 mm. O tempo fechado vai predominar no Espírito Santo também durante o domingo (10) e até a terça-feira (12).

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