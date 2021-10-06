A previsão é de tempo fechado para todo o Estado no feriado da próxima terça-feira (12) Crédito: Fernando Madeira

com risco até de alagamentos e temporais. Para quem esperava o feriado da próxima terça-feira (12) para aproveitar a folga e ir à praia no meio da semana, é melhor começar a mudar os planos. De acordo com o Climatempo, o Espírito Santo terá chuvas desde o final de semana, que serão intensificadas justamente na segunda (11) e na terça-feira,

O Climatempo informou que a segunda e a terça-feira terão volumes de chuva entre 30 mm e 40 mm por dia. Por isso, o portal alerta para condições favoráveis de alagamentos. Há o risco de temporais com raios e trovões, além de ventos fortes, com rajadas entre 60 km/h e 70 km/h.

Por conta do aumento da chuva, também podem ter quedas de temperatura em todo o Estado. As máximas, segundo o portal, ficarão em torno de 24 °C, com períodos de temperaturas mais amenas, entre a tarde e a noite.

MAR AGITADO

Com a previsão de temporais e ventos fortes, o Climatempo indica também que o mar do Espírito Santo deverá ficar bastante agitado. Conforme o portal, há previsão de ressacas, com ondas de 2,5 m a 3 m de altura, entre a segunda (11) e a quarta-feira (13).

Espírito Santo poderá ter mar agitado com ondas entre 2,5 e 3 metros Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Feriado será de chuva e até com chance de temporal no ES

FINAL DE SEMANA TAMBÉM SERÁ DE CHUVAS

Além do feriado, o capixaba terá um final de semana com tempo fechado e temperaturas baixas. Há previsão de chuva já a partir da sexta-feira (8), principalmente na Grande Vitória e na Região Centro-Sul.