Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até esta quarta (6)

ES tem alerta de chuvas intensas com perigo potencial para 32 cidades

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 16:44

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

05 out 2021 às 16:44
Setembro começa com chuva no ES
Instituto alerta para chuvas itensas até a manhã desta quarta-feira (6) no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (5), um alerta de chuvas intensas com perigo potencial  para 32 municípios do Espírito Santo. O aviso já está vigente e é válido até as 10h desta quarta-feira (6).
Segundo o instituto, pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h, e existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Inmet dá as seguintes instruções:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CIDADES EM ALERTA

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Fundão
  18. Guaçuí
  19. Guarapari
  20. Ibatiba
  21. Ibiraçu
  22. Ibitirama
  23. Iconha
  24. Irupi
  25. Itaguaçu
  26. Itapemirim
  27. Itarana
  28. Iúna
  29. Jerônimo Monteiro
  30. João Neiva
  31. Laranja da Terra
  32. Marataízes

Veja Também

Semana começa com tempo instável e com chance de granizo no ES

Primeiro final de semana de outubro de calor em todo o ES

Vídeos: chuva de granizo atinge municípios do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva espírito santo Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados