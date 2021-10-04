Semana começa com tempo instável e com chance de granizo no ES

A primeira semana de outubro começa com tempo oscilando entre abertura de sol com nebulosidade, mas nos próximos dias a chuva pode aparecer em maior intensidade em praticamente todo o Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o Incaper, já na próxima quarta-feira (6) são esperadas pancadas em todas as regiões do ES.
Antes, nesta segunda (4), o dia segue quente, sem expectativa de chuva na metade Norte capixaba, incluindo a Grande Vitória. Na metade Sul e Oeste da região Serrana, pancadas isoladas podem ocorrer até o início da noite. O vento tem intensidade moderada a forte por todo o litoral capixaba.
Na terça (5), a aproximação de uma frente fria causa aumento de nebulosidade ao longo do dia pelo Estado e as temperaturas diminuem. Chove fraco em alguns momentos do dia, no Noroeste, Grande Vitória e Nordeste do Estado.
Na área Sul e Serrana, chove em alguns momentos do dia, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas e eventual queda de granizo nestas regiões. No extremo Norte, o tempo segue nublado, porém sem expectativa de chuva.
TEMPO FECHADO
Na quarta-feira (6), o tempo continua instável, com poucas aparições de sol ao longo do dia. Há previsão de chuvas fracas em alguns momentos nas regiões em todas as regiões do Espírito Santo. O vento sopra com intensidade moderada a forte, no litoral do Estado. Temperatura diurna diminui um pouco mais ficando abaixo dos 30 °C em todas as regiões do Estado.