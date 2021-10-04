Semana começa com tempo instável e com chance de granizo no ES

Na Grande Vitória o tempo oscila entre aparições de sol em meio às nuvens. Na quarta (6), há previsão de chuva para a região Crédito: Fernando Madeira

A primeira semana de outubro começa com tempo oscilando entre abertura de sol com nebulosidade, mas nos próximos dias a chuva pode aparecer em maior intensidade em praticamente todo o Estado. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural , o Incaper, já na próxima quarta-feira (6) são esperadas pancadas em todas as regiões do ES.

Antes, nesta segunda (4), o dia segue quente, sem expectativa de chuva na metade Norte capixaba, incluindo a Grande Vitória . Na metade Sul e Oeste da região Serrana, pancadas isoladas podem ocorrer até o início da noite. O vento tem intensidade moderada a forte por todo o litoral capixaba.

Na terça (5), a aproximação de uma frente fria causa aumento de nebulosidade ao longo do dia pelo Estado e as temperaturas diminuem. Chove fraco em alguns momentos do dia, no Noroeste, Grande Vitória e Nordeste do Estado.

Na área Sul e Serrana, chove em alguns momentos do dia, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas e eventual queda de granizo nestas regiões. No extremo Norte, o tempo segue nublado, porém sem expectativa de chuva.

TEMPO FECHADO