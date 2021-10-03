Inmet e Marinha emitem alertas de tempestade e vendaval em cidades do ES

Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital Crédito: Fernando Madeira

O domingo (4) e ao menos parte da segunda-feira (4) devem ser de mau tempo em boa parte do Espírito Santo . Há alertas vigentes de fortes ventos e tempestade em várias cidades capixabas emitidos pela Marinha do Brasil e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O Inmet publicou aviso de tempestade classificada como de perigo potencial para 34 municípios do Espírito Santo. O alerta é válido entre às 13h deste domingo e 11h de segunda. São previstas chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

O aviso ainda traz a possibilidade de fortes ventos, risco de granizo, e chance de alagamentos e queda de galhos e árvores. O alerta é válido para as seguintes cidades:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

A recomendação do Inmet é, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Além de abranger as Regiões Sul e Central do Espírito Santo, o alerta também é válido para parte dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

FORTES VENTOS

Já a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informou que a intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte.