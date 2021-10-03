Inmet e Marinha emitem alertas de tempestade e vendaval em cidades do ES

O domingo (4) e ao menos parte da segunda-feira (4) devem ser de mau tempo em boa parte do Espírito Santo. Há alertas vigentes de fortes ventos e tempestade em várias cidades capixabas emitidos pela Marinha do Brasil e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O Inmet publicou aviso de tempestade classificada como de perigo potencial para 34 municípios do Espírito Santo. O alerta é válido entre às 13h deste domingo e 11h de segunda. São previstas chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.
O aviso ainda traz a possibilidade de fortes ventos, risco de granizo, e chance de alagamentos e queda de galhos e árvores. O alerta é válido para as seguintes cidades:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
A recomendação do Inmet é, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Além de abranger as Regiões Sul e Central do Espírito Santo, o alerta também é válido para parte dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.
FORTES VENTOS
Já a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informou que a intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte.
A intensidade pode chegar a 75 km/h na faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Linhares, até a noite de segunda-feira.