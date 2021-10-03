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Mau tempo

Inmet e Marinha emitem alertas de tempestade e vendaval em cidades do ES

Há risco de granizo e chance de alagamentos e queda de galhos e árvores em algumas regiões do Estado entre este domingo e segunda; veja a lista de municípios

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 14:21

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

03 out 2021 às 14:21
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital Crédito: Fernando Madeira
O domingo (4) e ao menos parte da segunda-feira (4) devem ser de mau tempo em boa parte do Espírito Santo. Há alertas vigentes de fortes ventos e tempestade em várias cidades capixabas emitidos pela Marinha do Brasil e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O Inmet publicou aviso de tempestade classificada como de perigo potencial para 34 municípios do Espírito Santo. O alerta é válido entre às 13h deste domingo e 11h de segunda. São previstas chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

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O aviso ainda traz a possibilidade de fortes ventos, risco de granizo, e chance de alagamentos e queda de galhos e árvores. O alerta é válido para as seguintes cidades:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Maria de Jetibá
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
A recomendação do Inmet é, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Além de abranger as Regiões Sul e Central do Espírito Santo, o alerta também é válido para parte dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

FORTES VENTOS

Já a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informou que a intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte.
A intensidade pode chegar a 75 km/h na faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Linhares, até a noite de segunda-feira.

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