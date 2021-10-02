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Saque e destruição

Ladrões levam joias e dinheiro de apartamento de empresário em Vila Velha

A família não estava no local no momento do roubo. A informação inicial é de que os ladrões entraram pela porta da garagem e, assim, chegaram ao apartamento. Imóvel fica na Praia de Itapuã

Publicado em 

02 out 2021 às 20:09

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 20:09

Ocorrência foi registrada no DPJ de Vila Velha
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez
Um empresário teve o seu apartamento invadido por ladrões na tarde deste sábado (2), na Praia de Itapuã, em Vila Velha. Do imóvel, os criminosos levaram joias, dinheiro e outros pertences. Parte do material já foi localizado pela polícia. A família esteve na Delegacia Regional do município no início da noite, mas não quis se manifestar sobre o assunto. (Confira novas informações sobre o caso aqui)

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Segundo apuração da TV Gazeta, os assaltantes teriam entrado no prédio quando um morador utilizou a garagem, aproveitando o momento em que a porta ainda estava sendo fechada. Desta forma, eles tiveram acesso ao imóvel. Moradores do edifício ao lado relataram que os criminosos também roubaram outros apartamentos.
No apartamento do empresário, os ladrões saquearam joias, dinheiro e outros pertences, e há informações de que móveis também foram destruídos durante a ação criminosa.
O empresário e sua esposa não estavam no apartamento no momento do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Vila Velha. A informação inicial é de que parte das joias teriam sido recuperadas e um dos suspeitos teria sido preso pela polícia.

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