Ladrões levam joias e dinheiro de apartamento de empresário em Vila Velha

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Marcos Fernandez

Um empresário teve o seu apartamento invadido por ladrões na tarde deste sábado (2), na Praia de Itapuã, em Vila Velha. Do imóvel, os criminosos levaram joias, dinheiro e outros pertences. Parte do material já foi localizado pela polícia. A família esteve na Delegacia Regional do município no início da noite, mas não quis se manifestar sobre o assunto. ( Confira novas informações sobre o caso aqui

Segundo apuração da TV Gazeta, os assaltantes teriam entrado no prédio quando um morador utilizou a garagem, aproveitando o momento em que a porta ainda estava sendo fechada. Desta forma, eles tiveram acesso ao imóvel. Moradores do edifício ao lado relataram que os criminosos também roubaram outros apartamentos.

No apartamento do empresário, os ladrões saquearam joias, dinheiro e outros pertences, e há informações de que móveis também foram destruídos durante a ação criminosa.