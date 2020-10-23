Simulacro, munição, dinheiro e drogas foram apreendidos durante cumprimento de mandados que culminou na prisão dos suspeitos em Vitória Crédito: Divulgação / Polícia Civil

De acordo com a delegada Raphaela Aguiar, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, o casal morto tinha um relacionamento recente. A jovem era da Serra e o rapaz era morador de Resistência, em Vitória . Ele fazia parte de um grupo do tráfico da região.

Your browser does not support the audio element. Casal foi morto em Vitória por participação em roubo de arma e dinheiro do tráfico

A delegada conta que a jovem tinha um primo adolescente ligado ao tráfico de drogas em Jardim Carapina, na Serra, que se aproximou do casal para obter vantagens. A relação deles se estreitou e resultou no roubo de armas e dinheiro do grupo do tráfico de Resistência, com a conivência do casal, como explica a delegada.

Esse primo tinha o costume de se aproximar das pessoas para obter alguma vantagem. Então, ele se aproximou da prima que estava se relacionando com o cidadão do tráfico de Vitória, ganhou a confiança e, em um dado momento, subtraiu uma submetralhadora e dinheiro do grupo do tráfico que o namorado dela fazia parte, com a conivência do casal, disse.

O grupo deu um prazo para que os itens fossem devolvidos. Como isso não aconteceu, o casal foi morto. A dinâmica do crime chama a atenção: para dificultar o trabalho da polícia, os executores de Resistência foram até a Serra buscar as vítimas e as executaram em outro bairro, Nova Palestina.

O grupo deu para eles um tempo para devolver. Como não devolveram, eles foram cobrar. O pessoal do grupo do tráfico de Resistência foi até a Serra buscar as vítimas para executar em uma casa de Nova Palestina, para dificultar o trabalho da polícia em chegar aos executores do crime, já que Nova Palestina tem outro grupo atuante no tráfico, explicou.

PAI DO ADOLESCENTE FOI AVISADO PELA POLÍCIA

Depois da morte do casal, o grupo continuou a procura da arma e, inclusive, ameaçando o adolescente. Neste momento, a polícia já sabia das intenções e tentou localizar o jovem. Chegou a falar com o pai dele, que não deu ouvidos. Três dias depois, o rapaz foi encontrado morto na Serra.

Continuaram tentando recuperar a arma e, obviamente, o primo já estava sendo ameaçado de morte. Neste momento a polícia já sabia dessa informação, tentou encontrar o adolescente, mas não conseguiu. Localizou apenas o pai do jovem, onde conversou e alertou ele sobre o risco de morte do filho. Ele não deu ouvidos e acabou que, três dias depois, o jovem foi executado na proximidade do TIMS, na Serra, relatou.

De acordo com a polícia, os homens investigados como autores da execução do casal pertencem ao grupo do tráfico de Resistência e foram presos durante o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão temporária. Com eles a polícia apreendeu 586 pinos de cocaína, ecstasy, maconha, dinheiro, munições calibre 12 e um simulacro. A arma utilizada no crime não foi localizada.