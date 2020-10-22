Polícia prende suspeitos de matar casal a tiros em julho em Vitória

A Polícia Civil prendeu duas pessoas no bairro Resistência, em Vitória, nesta quinta-feira (22), investigados de serem os autores de um duplo homicídio que aconteceu em Nova Palestina, bairro da Grande São Pedro, também na Capital, no dia 20 de julho deste ano. Contra os detidos, haviam sete mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão, expedidos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
No crime, um casal foi morto a tiros dentro de uma casa. Moradores da região afirmaram, na ocasião, que o casal ela usuário de drogas e que invadiam o local. Também disseram que o crime poderia estar relacionado a dívidas com traficantes.
Mais informações serão passadas pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (23).