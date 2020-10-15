O objetivo da Operação Chicago foi quebrar a cadeia de arrecadação do tráfico no Estado Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Ação contra o tráfico prende 49 pessoas e apreende drogas, armas e dinheiro no ES

49 pessoas detidas e ainda apreendeu R$ 100 mil em dinheiro vivo provenientes do tráfico de entorpecentes. O resultado da primeira ação conjunta foi divulgado na manhã desta quinta-feira (15), em coletiva realizada em Vitória. Uma megaoperação realizada simultaneamente por todas as Delegacias Especializadas de Narcóticos (Denarcs) do Espírito Santo, realizada no fim do mês de setembro, resultou na apreensão de grande quantidade de drogas de diferentes tipos, armas e munições, veículos,e ainda apreendeuprovenientes do tráfico de entorpecentes. O resultado da primeira ação conjunta foi divulgado na manhã desta quinta-feira (15), em coletiva realizada em Vitória.

Além da quantia em espécie, foram apreendidos 7 armas, 13 kg de maconha, 15 quilos de crack, 1.148 comprimidos de ecstasy, 852 unidades de LSD, 4 veículos, sendo 2 motos e 2 carros, além de outros tipos de entorpecentes apreendidos em menor quantidade. Balanças de precisão, embalagens plásticas e produtos usados para o refino da droga também foram recolhidos na megaoperação.

Mais de R$ 100 mil reais foram apreendidos em todo o Estado na ação conjunta Crédito: Divulgação/Polícia Civil

PRISÕES

Segundo a Polícia Civil, a operação foi exitosa na prisão de suspeitos de envolvimento em organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas em diversos municípios. Ao todo, foram 49 detenções realizadas nos dias em que os policiais estiveram nas ruas, sendo 22 adultos presos em cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas, 2 adultos presos por cumprimento de mandado de prisão por outros crimes, e ainda 24 adultos presos e um adolescente apreendido em situação de crime em flagrante.

Entre os detidos, está um biólogo de 24 anos, que atuava como motorista por aplicativo e tinha em sua residência, em Jacaraípe, na Serra, uma estufa para o plantio de maconha. Outra prisão de destaque foi de um servidor público federal, em Vitória, que vendia principalmente drogas sintéticas para pessoas de alto poder financeiro. A clientela era de pessoas dos bairros Mata da Praia e Jardim da Penha.

Ao todo, 9 delegados da Denarc estiveram à frente da operação, além do delegado-geral da Polícia Civil no Estado, José Darcy Arruda, que enalteceu o trabalho coletivo das delegacias e a importância de ações desse tipo na repressão ao tráfico.

Entre as drogas apreendidas, estão entorpecentes sintéticos e de alto valor no mercado de drogas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

DELEGADOS PARTICIPANTES DA OPERAÇÃO CHICAGO

Tiago Cavalcante - Denarc de Linhares

Guilherme Eugenio - Denarc de Guarapari

Douglas Sperandio- Denarc de Nova Venécia

Alexandre Falcão- Denarc de 2 (Grande Vitória)

André Jaretta - Denarc de Aracruz

Alysson Pereira - Denarc de São Mateus

Felipe Vivas - Denarc de Cachoeiro de Itapemirim

Deverly Pereira Júnior- Denarc de Colatina

Alberto Roque Peres - Denarc de Venda Nova Do Imigrante

"Na verdade, eles (delegados) já estão trabalhando de forma rotineira. Recentemente, o Denarc Central fez uma apreensão de mais de uma tonelada de maconha (em Aracruz), mas a ideia nesse trabalho é que todos trabalhem ao mesmo tempo, trocando informações e cooperação ininterrupta entre as delegacias. Foram 360 horas de trabalho de polícia executando operações policiais, sufocando o crime de forma a impactar na economia do tráfico", destacou Arruda.

A Operação Chigado teve como objetivo, segundo a polícia, interferir diretamente na arrecadação de dinheiro do tráfico de drogas em todo o Estado e prender traficantes. O delegado José Darcy Arruda explicou que a operação deflagrada tem ligação com a Operação Caim, visto que muitos dos alvos também possuem ligação com o tráfico, mas esta é direcionada a retirar homicidas das ruas e chefiada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.