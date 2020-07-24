9ª fase da Operação Caim: dos 58 presos no ES, 14 são homicidas

A Polícia Civil realizou a nona fase da Operação Caim em todo o Estado nesta sexta-feira (24) Crédito: Daniel Pasti

Vila Velha e Polícia Civil realizou a nona etapa da Operação Caim, que tem o objetivo de combater os homicídios e o tráfico de drogas no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (24), os principais alvos foram Vitória Serra , na Grande Vitória, além de municípios do interior do Estado, como Colatina , São Gabriel da Palha e Ibatiba. A polícia afirmou que 14 homicidas foram presos durante a operação.

A Polícia Civil informou que foram 58 pessoas presas, entre homicidas, pessoas em situação de flagrante e mandados de prisão por outros crimes cumpridos. Também foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão.

Além das prisões, a Polícia Civil apreendeu 23 armas e 425 munições, 295 gramas e 2200 buchas de maconha, 465 gramas e 716 papelotes de cocaína e 800 gramas e 1037 pedras de crack. Foram R$ 28 mil reais provenientes do tráfico de drogas apreendidos na operação, além de R$ 2.297 recuperados pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc).

O secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Alexandre Ramalho, comentou sobre o resultado expressivo desta fase da operação Caim e reiterou a atuação das forças de segurança nos municípios da Grande Vitória e também no interior do Estado. Ramalho afirmou ainda que a operação é um recado para a comunidade de que a polícia irá combater de forma veemente o tráfico de drogas.

"Estamos falando de 58 pessoas detidas, 23 armas de fogo, mais de R$ 30 mil recuperados. Todos esses materiais e esses detidos serão apresentados à Justiça e não precisou, para essa operação com um resultado tão expressivo, fazer nenhum disparo de arma de fogo. Estamos trabalhando efetivamente em prol da população. Não podemos permitir que as pessoas se submetam às regras dos traficantes", disse.

EM VITÓRIA

Um dos principais focos da Operação Caim nesta sexta-feira foi o Complexo da Penha, em Vitória, que compreende os bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica e Itararé. A delegada Rhaiana Bremenkamp, da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), afirmou que as drogas encontradas no complexo, cerca de 600 pedras de crack e 2000 buchas de maconha, estavam enterradas no quintal de uma casa no Bairro da Penha.