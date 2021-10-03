Meninas de 2 e 6 anos morrem após acidente entre carro e van em Aracruz

Após causar a morte de dois adultos, o acidente entre uma van e um carro de passeio em Aracruz, neste sábado (2), deixou mais vitimas. Duas crianças, que foram socorridas e levadas para o Hospital São Camilo, não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados durante a noite. As meninas tinham 2 e 6 anos.
Os adultos que morreram na hora da batida, que ocorreu por volta das 17 horas, foram identificados neste domingo no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. São eles: Belanisio Pereira Rodrigues, de 48 anos; e Joselia Rocha de 36 anos. Ela completaria 37 anos no próximo domingo. O nome das crianças ainda não foi divulgado pelas autoridades.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os adultos e as crianças que morreram estavam no carro de passeio. Três ocupantes da van também ficaram. Dois deles foram encaminhados para a mesma unidade hospitalar. Um deles já teve alta e o outro foi transferido para um hospital da Grande Vitória. Não há informações sobre a terceira vítima.
O Corpo de Bombeiros afirmou que as primeiras informações indicam que teria ocorrido uma colisão frontal entre os dois veículos.
Com informações de Pollyana Patrício, da TV Gazeta.