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Colisão neste sábado

Meninas de 2 e 6 anos morrem após acidente entre carro e van em Aracruz

Na hora da batida, dois adultos não resistiram ao impacto. Já outros dois feridos foram encaminhados ao Hospital São Camilo, no mesmo município, um deles já teve alta e outro foi transferido para a Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2021 às 10:20

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 10:20

Além de dois adultos, duas crianças morreram no hospital vítimas também do acidente Crédito: Leitor | A Gazeta
Após causar a morte de dois adultos, o acidente entre uma van e um carro de passeio em Aracruz,  neste sábado (2), deixou mais vitimas. Duas crianças, que foram socorridas e levadas para o Hospital São Camilo, não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados durante a noite. As meninas tinham 2 e 6 anos.
Os adultos que morreram na hora da batida, que ocorreu por volta das 17 horas, foram identificados neste domingo no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. São eles: Belanisio Pereira Rodrigues, de 48 anos; e Joselia Rocha de 36 anos. Ela completaria 37 anos no próximo domingo. O nome das crianças ainda não foi divulgado pelas autoridades.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os adultos e as crianças que morreram estavam no carro de passeio. Três ocupantes da van também ficaram. Dois deles foram encaminhados para a mesma unidade hospitalar. Um deles já teve alta e o outro foi transferido para um hospital da Grande Vitória. Não há informações sobre a terceira vítima. 
O Corpo de Bombeiros afirmou que as primeiras informações indicam que teria ocorrido uma colisão frontal entre os dois veículos.
Com informações de Pollyana Patrício, da TV Gazeta.

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