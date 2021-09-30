Pescador que sobreviveu a naufrágio em Aracruz: “Pensei que ia morrer"

O pescador Arlei Lacerda de Freitas, um dos sobreviventes do naufrágio debarco pesqueiro em Aracruz Crédito: Heber Thomaz

O barco naufragou em Santa Cruz. Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que os três pescadores estavam na embarcação — que estava ancorada — esperando anoitecer para começarem o trabalho de pesca de camarões quando a outra embarcação teria colidido contra o pesqueiro, que afundou em seguida.

O pescador desaparecido foi identificado como Alex, conhecido pelo apelido de “Bodão”. Um dos pescadores não teve o nome informado e Arlei Lacerda de Freitas relatou à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, os momentos de aflição que viveu até ser resgatado. Ele disse que se protegeu na casaria do barco, com o Alex, enquanto a embarcação virava.

"Foi tudo muito rápido. Eu fiquei dentro da casaria, rodando com o barco. O outro tripulante pulou na água. Ficamos eu e o menino que está desaparecido (Alex). Pensei que ia morrer. Só pedi para Deus me colocar em um bom lugar" Arlei Lacerda de Freitas - Pescador resgatado

Arlei mostra escoriações que sofreu no corpo enquanto tentava se salvar do naufrágio Crédito: Heber Thomaz

Apesar de ter sofrido algumas escoriações no corpo, Arlei não teve ferimentos graves. Ele disse que, desde o naufrágio, só vive com a roupa do corpo. Todos os seus pertences — roupas e documentos — estavam no barco. “O que sobrou foi a minha vida. Fora isso, perdi tudo. Tudo o que eu tinha estava naquele barco”, afirmou.

O dono do barco, Adenildo Machado, explicou que os três pescadores trabalhavam em parceria com ele na venda da produção dos pescados. Ele lamenta a tragédia que aconteceu com os companheiros. “Minha embarcação é uma vida trabalhada. Mas o importante é a vida do nosso companheiro pescador. Ele tem família, é pai”, lamentou.

O pescador Arlei também espera que Alex “Bodão” seja encontrado com vida. “Ele é uma pessoa muito boa, sempre foi um bom amigo”, disse.

Barco naufragado no litoral de Santa Cruz, em Aracruz. Crédito: TV Gazeta Norte

O QUE DIZ A MARINHA

Segundo a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento do acidente envolvendo a embarcação de pesca “Novo Horizonte VIII”, ocorrido a cerca de 22 km (12 milhas náuticas) do Porto de Barra do Riacho e deslocou equipes para realizarem buscas ao desaparecido. Além disso, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) deu apoio, realizando sobrevoo na área.

A Marinha informou que os outros dois tripulantes foram resgatados por barcos pesqueiros que estavam próximos ao local, e disse que foi emitido Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por rádio, para alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que navegam nas proximidades.