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Em Santa Cruz

Barco de pesca naufraga em Aracruz e um tripulante está desaparecido

Segundo a Marinha, dois tripulantes foram resgatados por barcos pesqueiros nesta quarta-feira (29), e buscas ao desaparecido são feitas pela Capitania dos Portos

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 20:57

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

29 set 2021 às 20:57
Aracruz
Vídeo mostra dois homens em cima do casco do barco Crédito: Instagram | @barcos_e_traineiras_de_pesca_2
Uma embarcação naufragou no final da manhã desta quarta-feira (29), na região de Santa Cruz, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com testemunhas, o barco de pesca — que transportava três pessoas — teria colidido contra um navio e afundado em seguida. Um dos tripulantes está desaparecido.
Segundo a Marinha do Brasil, a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento do acidente envolvendo a embarcação de pesca “Novo Horizonte VIII”, ocorrido a cerca de 22 km (12 milhas náuticas) do Porto de Barra do Riacho e deslocou equipes para realizarem buscas ao desaparecido. Além disso, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) deu apoio, realizando sobrevoo na área.
Em nota, a Marinha informou ainda que dois tripulantes chegaram a ser resgatados por barcos pesqueiros que estavam próximos ao local, e disse que foi emitido Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por rádio, para alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que navegam nas proximidades.
 "As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas", disse a nota.

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