Acidente deixa motorista ferido em rodovia de Cachoeiro

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou um motorista ferido na noite desta terça-feira (28), na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, à Safra, a ES 393. O condutor do veículo foi encaminhado com vida para a Santa Casa do município.
Segundo informações da TV Gazeta Sul, com o impacto da batida, a frente do carro ficou completamente destruída, e o caminhão chegou a sair da pista. O motorista do carro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro.
Foi necessário jogar pó de serra na via, por conta do óleo que ficou na pista. A rodovia ficou completamente interditada para os trabalhos de resgate e retirada dos veículos acidentados, mas foi liberada em seguida.
*Com contribuição de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul