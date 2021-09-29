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Entre carro e caminhão

Acidente deixa motorista ferido em rodovia de Cachoeiro

A rodovia ficou completamente interditada para os trabalhos de resgate e retirada dos veículos acidentados, mas foi liberada em seguida

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 08:18

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 set 2021 às 08:18
Homem fica preso às ferragens após colisão com caminhão em Cachoeiro
Homem fica preso às ferragens após colisão com caminhão em Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou um motorista ferido na noite desta terça-feira (28), na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, à Safra, a ES 393. O condutor do veículo foi encaminhado com vida para a Santa Casa do município.
Segundo informações da TV Gazeta Sul, com o impacto da batida, a frente do carro ficou completamente destruída, e o caminhão chegou a sair da pista. O motorista do carro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro.
Foi necessário jogar pó de serra na via, por conta do óleo que ficou na pista. A rodovia ficou completamente interditada para os trabalhos de resgate e retirada dos veículos acidentados, mas foi liberada em seguida.
*Com contribuição de Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul

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