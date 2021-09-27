Polícia investiga denúncia de abuso sexual contra criança em Cachoeiro

Guarda Municipal de Cachoeiro foi acionada por pais de criança, que denunciaram dono de bar Crédito: Marcia Leal | PMCI

Segundo a Guarda Municipal, os pais da criança já suspeitavam do dono do bar, que fica próximo à casa da família. No domingo, o pai da menina pediu que ela fosse até o comércio comprar um produto e a vigiou. Ele contou à equipe que flagrou o abuso.

Os agentes fizeram buscas na região, mas não localizaram o comerciante. Os pais da menina de 2 anos foram orientados a denunciar o caso junto à Polícia Civil. A reportagem acionou o Conselho Tutelar, mas o órgão informou que ainda não estava acompanhando o caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que a denúncia está sendo investigada por meio Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação explicou que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação seria repassada.

A PCES destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação com informações por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia, segundo a polícia, é uma ferramenta segura e não é necessário se identificar para denunciar.