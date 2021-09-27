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Menina de 2 anos

Polícia investiga denúncia de abuso sexual contra criança em Cachoeiro

Os pais da menina já desconfiavam do dono de um bar perto da casa da família. Eles acionaram a Guarda Municipal na tarde de domingo (26), dizendo que flagraram o abuso

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 set 2021 às 16:06
Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Guarda Municipal de Cachoeiro foi acionada por pais de criança, que denunciaram dono de bar Crédito: Marcia Leal | PMCI
Um comerciante de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, fugiu após os pais de uma criança de 2 anos acionarem a Guarda Municipal, na tarde de domingo (26), e o denunciarem por abuso sexual contra a menina. A Polícia Civil informou que está investigando o caso, mas até o momento ninguém foi detido.
Segundo a Guarda Municipal, os pais da criança já suspeitavam do dono do bar, que fica próximo à casa da família. No domingo, o pai da menina pediu que ela fosse até o comércio comprar um produto e a vigiou. Ele contou à equipe que flagrou o abuso.
Os agentes fizeram buscas na região, mas não localizaram o comerciante. Os pais da menina de 2 anos foram orientados a denunciar o caso junto à Polícia Civil. A reportagem acionou o Conselho Tutelar, mas o órgão informou que ainda não estava acompanhando o caso.
Em nota, a Polícia Civil informou que a denúncia está sendo investigada por meio Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação explicou que, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação seria repassada.
A PCES destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação com informações por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia, segundo a polícia, é uma ferramenta segura e não é necessário se identificar para denunciar.
O bairro onde houve o atendimento à ocorrência e os envolvidos não estão sendo identificados para que o nome da criança seja preservado, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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