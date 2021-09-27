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Investigação

Corpo é encontrado queimado perto de rodovia em Cachoeiro

A 15 metros da rodovia, o corpo foi localizado na tarde de domingo (26). A causa da morte da vítima, que não foi identificada, é investigada pela Polícia Civil

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 set 2021 às 11:46
Corpo é encontrado queimado às margens de rodovia de Cachoeiro
Corpo é encontrado queimado às margens de rodovia de Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O corpo de um homem foi localizado em uma área de pasto, na tarde deste domingo (26), perto da Rodovia Fioravante Cipriano, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O mato e o corpo estavam queimados. A causa da morte da vítima, que não foi identificada, é investigada pela Polícia Civil.
De acordo com o registro da Polícia Militar, durante o patrulhamento, os militares foram acionados por populares que mostraram o corpo de um homem caído em um pasto com o mato queimado, a cerca de 15 metros do asfalto.
Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. De acordo com a nota do órgão, apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

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