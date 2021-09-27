Corpo é encontrado queimado perto de rodovia em Cachoeiro

O corpo de um homem foi localizado em uma área de pasto, na tarde deste domingo (26), perto da Rodovia Fioravante Cipriano, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O mato e o corpo estavam queimados. A causa da morte da vítima, que não foi identificada, é investigada pela Polícia Civil.
De acordo com o registro da Polícia Militar, durante o patrulhamento, os militares foram acionados por populares que mostraram o corpo de um homem caído em um pasto com o mato queimado, a cerca de 15 metros do asfalto.
A Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. De acordo com a nota do órgão, apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.