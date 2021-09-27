Adolescente suspeito de atirar em homem e ferir duas crianças é detido em Vitória

Arma apreendida com adolescente após ataque na região da Grande São PEdro Crédito: Divulgação/PMES

TV Gazeta. No final da manhã desta segunda-feira (27), a Polícia Militar informou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A informação foi passada pelo subcomandante do 1° Batalhão, Major Cristêlo, durante o ES1, da

De acordo com o oficial, os indivíduos que estavam em fuga perceberam que seriam abordados e tentaram fugir pelo Morro da Conquista, em Vitória, com destino ao Morro do Macaco, também na Capital. Na fuga, passaram pelo terreno de um policial.

Como estava de folga, o agente de segurança pública deu voz de abordagem ao grupo. Durante a ação, de acordo com o major, um adolescente reagiu e foi baleado.

"Ele (o adolescente) fez parte da tentativa de homicídio na região de São Pedro que hoje se consumou em homicídio. E o que fez com o que os policiais se surpreendessem foi a frieza com o que esse adolescente falava sobre o crime. Ele afirma que foi lá para matar o rival, mas as crianças foram alvejadas, isso é consequência da ação. É como se fosse nada", comenta o major.

O CASO

Crianças baleadas foram levadas para o Hospital Infantil Crédito: Caíque Verli

Um ataque a tiros deixou três pessoas feridas no início da tarde deste domingo (26). Entre as vítimas estão duas crianças, de 4 e 10 anos. O crime aconteceu no final da Rua São Vicente, bem em frente ao PA de São Pedro.

Segundo informações da TV Gazeta, moradores relataram que ouviram muitos tiros. O alvo dos bandidos era um homem de 35 anos, que estava encostado em uma moto na rua. Ele levou pelos menos oito tiros, segundo testemunhas.

As duas crianças brincavam em varandas de casas na hora e acabaram atingidas pelos disparos. Uma menina de 4 anos levou cinco tiros: dois no braço, dois na perna e um no abdômen.

O menino de 10 anos levou um tiro de raspão. Não se sabe se eles tinham um parentesco.

As três vítimas foram socorridas e levadas para o PA de São Pedro. De lá, as crianças foram encaminhadas para o Hospital Infantil de Vitória. Já o adulto foi encaminhado pro Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele não resistiu e morreu.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta